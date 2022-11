Jesse Tyler Ferguson, actor de Modern Family, celebra la llegada de su segundo hijo por vientre subrogado

Jesse Tyler Ferguson y Justin Mikita están que no se cambian por nadie y no es para menos, pues le acaban de dar la noticia al mundo que son padres por segunda ocasión. Sullivan Louis Ferguson-Mikita, es el nombre del nuevo integrante de la familia, que nació a través de un vientre subrogado desde el pasado martes.

“Es triste estar lejos de mi familia @takemeoutbway esta noche, pero salimos corriendo para darle la bienvenida a nuestro pequeño más nuevo, Sullivan Louis Ferguson-Mikita”, escribió con mucha alegría en una publicación que subió a su perfil oficial de Instagram.

“Un agradecimiento especial a @drshahinghadir por ayudarnos a hacer crecer nuestra familia y nuestra increíble madre sustituta y todas las enfermeras y médicos. Estamos encantados de ser una familia de cuatro”, añadió el actor, quien interpretó a Mitchell Pritchett en la famosísima serie de comedia Modern Family, donde también trabajó la colombiana Sofía Vergara.

Ferguson, de 47 años, y Mikita, de 37, se convirtieron en papás en julio de 2020, cuando nació su hijo Beckett con la ayuda de un portador gestacional, quien los llenó de felicidad y los puso en el radar de las familias homoparentales más bellas de Hollywood, donde también están estrellas como Ricky Martin con su esposo Jwan Yosef y sus 4 hijos; Matt Boomer con su esposo Simon Hall y sus tres hijos, Miguel Bosé con sus 4 hijos y muchos más.

Dicha pareja también ha sido una de las más estables de todo Hollywood, pues desde que se conocieron en 2012 no se han separado, de hecho, sin estar casados ya se mostraban como una de las parejas gay más sólidas de toda la industria y finalmente en julio de 2013 contrajeron matrimonio en Nueva York, en una ceremonia íntima a la que asistieron familiares, amigos y colegas muy cercanos.

Muchas estrellas de la televisión y el cine estadounidense han felicitado a la pareja a través de las redes sociales. Sarah Hyland, Haley Dunphy en Modern Family, fue una de las que dejó su respectivo mensaje: “Los más dulces”. Además, otra estrella que apareció, entre las cientas que escribieron, fue la ganadora del Óscar Hillary Swank, quien dejó en la sección un “Felicitaciones” con muchos signos de admiración. Por su parte, Amanda Seyfried también se desató en amor en la red social.

Jesse Tyler después de Modern Family

Cuando la comedia de situación llegó a su fin en abril de 2020, el nominado al Emmy dijo que tenía la oportunidad de “concentrarse realmente” en la llegada de Beckett, su primer hijo.

“Hubo esta oportunidad forzada de detenerse, relajarse y vivir el momento”, dijo Ferguson a People en marzo de 2021. “(La crianza de los hijos es) asombrosa… Puedo estar de mal humor y ver a Beckett súper emocionado, pateando y sonriendo, inmediatamente me levanta el ánimo. Es tan puro y dulce. Y me da mucha alegría”, añadió.

Cabe recordar que Tyler estaba muy precavido con su esposo a la hora de convertirse en padre. Durante una aparición en El show de Ellen Degeneres en 2021, Ferguson explicó que había estado “queriendo convertirse en padre durante mucho tiempo”, pero que no quería apresurar a Mikita, que es diez años menor que él. “Yo estaba como, ‘Avísame cuando estés listo’”, añadió el actor, “pero yo estaba listo ayer”.

Ferguson actualmente protagoniza Take Me Out en Broadway. La producción ganadora de Tony cuenta la historia de un jugador de béisbol de las Grandes Ligas que revela que es gay. Dada la nueva situación familiar del actor, el mismo Ferguson anunció el 15 de noviembre que su suplente ocuparía su lugar por una muy buena razón, que hoy se conoce como Sullivan Louis.