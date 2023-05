Jessi Uribe le dijo “cuarentona” a Paola Jara, pero sus fans la defendieron, “él se ve mayor”

Jessi Uribe y Paola Jara son la pareja del momento. Aunque tuvieron un inicio turbulento enmarcado en infidelidades y escándalos que afectaron su imagen en gran medida, ellos han sabido defender muy bien su amor y con los gestos de cariño que han tenido el uno con el otro han bajado la marea de críticas y han hecho aumentar los halagos y mensajes de amor en las redes sociales, donde millones de cibernautas los siguen y los añoran.

Aunque en los últimos meses rondaron muchos rumores sobre una gran distancia en la pareja y una posible crisis, todo se esfumó cuando Uribe volvió de su exitosa gira por Europa y volcó todas sus energías a celebrar su primer aniversario con la cantante, pues hace un año, específicamente el 14 de mayo, los dos artistas de la música popular contrajeron matrimonio en una iglesia del Retiro, Antioquia, acompañados de sus amigos y familiares más cercanos.

Paola Jara y Jessi Uribe derrochando una vez más amor en redes. - Foto: Instagram: @jessiuribe3

La pareja voló hacia un lugar paradisiaco y allí han podido de disfrutar de infinitas comodidades, desayunos y cenas muy románticas y obviamente de un ambiente tan amoroso que no se aguantaron y decidieron compartirlo con los millones de seguidores, que estaban ansiosos de ver lo que estaba sucediendo en esta celebración de aniversario.

Jessi publicó una imagen donde sale abrazando a su esposa con un corazón de plantas y luces atrás y una mesa debidamente adornada con dos copas de champaña y un postre que se ve exquisito con su respectivo letrero de “Feliz Aniversario”, postal que acompañó con la frase de la discordia, pues esta ha sabido alebrestar a una infinidad de mujeres en la red social como nunca se había visto.

“Siempre felíz así te quiero ver mi amor, te amo mucho, este año será increíble, Feliz cumpleaños mi cuarentona hermosa 😂 🤤🤤🤤🤤😘”, escribió el bumangués, sin saber que la palabra “cuarentona” iba a hacer mella entre sus seguidoras, quienes de forma inmediata salieron a defender a la antioqueña, pues ellas saben que la edad no debe ser usada como adjetivo bajo ninguna circunstancia.

Pareja de cantantes colombianos de música popular. - Foto: Instagram: @paolajarapj

“Todas las cuarentonas queremos estar así”, “¿cuarentona? Se ve más joven que tú, Jessi” y “No me gustaría que me digan cuarentona”, “Pero si él se ve mayor”, fueron algunos de los comentarios que se leen en defensa de la intérprete de Usted no me olvida, No me preguntes y Prohibidos, canciones que ella canta cada vez que pisa un escenario dentro y fuera del país.

Lo cierto es que el mensaje sí le gustó a Jara, pues ella misma respondió en la sección de comentarios con la siguiente frase amorosa: “Gracias por ser tan maravilloso siempre, te amo amor de mi vida ❤️❤️❤️🙌🏻🙌🏻🙌🏻”, dejando claro que por más “cuarentona” que le diga, ella sabe que él es el hombre que robó su corazón y además está orgullosa de la edad que tiene, 40 años, específicamente.

Por lo pronto la pareja sigue celebrando su aniversario y el cumpleaños 40 de la cantante en dicho lugar exótico donde cuenta con piscinas y playas que los cantantes están disfrutando al máximo, invirtiendo en los dos muchos momentos de calidad y recuperando el tiempo que estuvieron separados de cuenta de la apretada agenda que tienen, pues son de los artistas que más giran dentro del género de la música popular.

Además, Jessi no pierde oportunidad para cantarle a su amada esposa una de las canciones más famosas del guatemalteco Ricardo Arjona, Señora de las 4 décadas. Por otro lado, el bumangués también ha tenido que abstraerse por unos minutos de su plan romántico para hacer un anuncio importante en sus historias de Instagram.

Pareja de cantantes de música popular. Acumulan millones de seguidores en Instagram y llevan más de un año de matrimonio. - Foto: Instagram: @paolajarapj

Al parecer los dueños de lo ajeno están usando el antiguo número celular del artista para estafar gente, por eso él publicó dicho número y aclaró que él ya no lo maneja, para que todos sepan que se trata de unos delincuentes en caso de hacer contactos a través de dicha línea.