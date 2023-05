Jessi Uribe recibe propuestas de “padrastros” por cuenta de una foto en la que muestra a su hermosa mamá

El pasado Día de las Madres fue la oportunidad perfecta para que miles presumieran a sus mamás y los famosos de la farándula nacional no se quedaron atrás. Actores, cantantes, presentadores, directores y hasta influencers le dedicaron emotivos posts a sus progenitoras, quienes salieron engalanadas y muy regaladas en fotos y videos que obtuvieron millones de likes y comentarios de los fans.

El cantante de música popular Jessi Uribe no fue la excepción. Y no solo publicó una imagen junto a su mamá para celebrarle el día, sino que también lanzó una nueva canción muy sentida dedicada a ella y a una de las mujeres que más le ha roto el corazón con su ausencia, su abuela Sarita, a quien también recordó en este día tan especial.

Foto: Instagram @jessiuribe3. - Foto: Foto: Instagram @jessiuribe3.

“Esta canción la escribí por ti y para ti, mi vikingo, Dios te bendiga siempre, madre, te amo”, escribió Uribe en su publicación, que minuto a minuto iba acumulando ‘likes’ hasta llegar a más de 32 mil, una muestra latente del amor que le tienen los fans al bumangués, quien acaba de llegar de una gira muy exitosa por todo Europa, en la que tuvo la oportunidad de cantar sus más grandes éxitos en países como España, Francia e Inglaterra.

En la publicación no solo aparecen likes, también hay una infinidad de comentarios por parte de los más de 6,1 millones de seguidores, en los que no solo exaltan la letra y la melodía de su hermosa canción de madres, que por cierto es muy triste y melancólica, sino que muchos se dieron cuenta de la belleza de la mamá de Uribe y hasta le tiraron piropos.

“Qué ganas de ser su padrastro”, dice uno de los cibernautas en la sección de comentarios. Por otro lado, las mujeres no se quedaron atrás y también escribieron mensajes como: “Qué bonita está la suegra”, “Divina ❤️😍”, “Suegra bella, le has dado a este mundo un hermoso hijo, Dios 🙏 me los bendiga, felicidades 🎉”, “La suegra querida. BENDICIONES para ambos. 🙏🏼 👏❤️🔥”, entre muchos otros.

¿Paola Jara está embarazada de Jessi Uribe?

Hace casi un año la pareja de cantantes Jessi Uribe y Paola Jara llegaron al altar a jurarse amor eterno frente tras cumplir dos años de noviazgo. Su boda se llevó a cabo en Medellín y disfrutaron de una larga y lujosa luna de miel en Dubái. Luego de dar este paso en su relación, sus seguidores empezaron a preguntarles constantemente sobre sus planes a futuro y las probabilidades de tener hijos, el quinto por parte del cantante, y el primero de la intérprete de ‘¿Dónde estabas tú?’.

Los cantantes se casaron el 14 de mayo de 2022. - Foto: Instagram: @paolajarapj

En junio de 2022, Jessi Uribe confesó en una entrevista con el programa La red, de Caracol Televisión, que no descartaba la posibilidad de volver a ser papá y vivir esta experiencia con Paola Jara, pues recordemos que los cuatro hijos que tiene el bumangués son fruto de su matrimonio pasado con la empresaria Sandra Barrios. “Yo tengo cuatro hijos, estamos esperando si ella quiere, yo estoy listo, pero no sé, cuando Dios quiera”, expresó Uribe en este espacio televisivo.

Días antes de esta confesión, Paola Jara también habló acerca de este tema a través de sus redes sociales: “Prefiero no dar un ‘no’ rotundo porque no sé si en un par de años amanezca con la idea loca de decir: quiero un bebé”, bromeó la paisa en su momento.

Paola Jara y Jessi Uribe derrochando una vez más amor en redes. - Foto: Instagram: @jessiuribe3

Después de hablar del tema en diversas oportunidades, la pareja de cantantes de música popular ha llamado la atención en los últimos días por una reciente publicación que hicieron y que, para muchos, sería la prueba reina de que están a la espera de su primer hijo.

La imagen es una muestra de su reencuentro luego de que el intérprete de ‘Dulce pecado’ regresara de su gira de conciertos. Y en el programa Lo sé todo se encargaron de analizar los supuestos cambios físicos que muchos han notado en Paola Jara por su posible embarazo.

“La vemos más rellenita, más lozana, con una luz especial, más gordita”, aseguró el presentador Ariel ‘el Gordo’ Osorio sobre la fotografía. Además, aseveró que luce diferente que en otras imágenes pasadas.

Otro detalle que afirman sería una prueba contundente de que la artista está embarazada es que al revisar su cuenta de Instagram personal descubrieron que está siguiendo un espacio llamado ‘Baby Kids Shopper’. ¿Serán suficientes estas pruebas para confirmar que Paola Jara está embarazada? Por ahora ninguno de los artistas se ha pronunciado, pero sus seguidores esperan que hagan algunas declaraciones.