Johanna Fadul recordó a sus hijas fallecidas con tristes imágenes: “no quiero imaginar el dolor”

Johanna Fadul lleva muchos años trabajando en la pantalla chica. Por esta razón, varios televidentes hasta la consideran como la familia y siempre están pendientes de ella a través de las redes sociales.

Fue allí que varios se dieron cuenta de una reciente publicación en la que la actriz recordó a sus hijas fallecidas, quienes murieron después de haber nacido.

Johanna publicó en su Instagram una serie de fotos en las cuales se le puede ver con su barriguita de embarazada y también tomando las manos de sus pequeñas después de dar a luz.

Pero sin duda, la más impactante de las imágenes es la primera de ellas, en la cual se pueden ver sus féretros. Junto a aquellas fotos, la artista solamente escribió lo siguiente: “Hoy mi #Tbt es para mis hijas A&A, Antonella y Anabella”.

Los comentarios no se hicieron esperar, y muchos le expresaron su cariño y empatía a la famosa: “Lo siento mucho, mi querida Johanna. Ojalá ya no te duela tanto el corazón”, “Tienen dos ángeles que todos los días los cuidan desde el cielo”, “Qué fuertes imágenes. No me quiero imaginar el dolor tan hp que se siente”, “Solo el que ha perdido un hijo entiende el dolor que se siente” y “Santísimo Dios, qué fortaleza y qué dolor has experimentado... No puedo ni imaginar”, fueron algunos de ellos.

En 2015, Johanna y su esposo, el presentador ‘Juanse’ Quintero, tuvieron que afrontar la muerte de sus hijas. La pareja anunció con mucha emoción que se convertirían en padres de gemelas, pero eso cambió rápidamente.

Hace poco, la actriz se realizó un tatuaje en memoria de sus hijas. | Foto: Instagram @johannafadul

En el sexto mes de embarazo, recibieron una lamentable noticia: una de sus hijas había sufrido un derrame cerebral y había que operar para intentar salvar a la otra. Sin embargo, esta operación nunca ocurrió y sus dos hijas finalmente fallecieron después de nacer.

“Tuve en mi vientre a dos angelitos, Anabella y Antonella, que son mi compañía desde el cielo. Ahora, cada vez que veo un bebé, las recuerdo con amor y aspiro a volver a vivir esa experiencia tan maravillosa”, contó Johanna alguna vez en sus redes.

Las hijas de la famosa murieron después de nacer. | Foto: Foto: Instagram @johannafadul

Sus seguidores siempre le están preguntando frecuentemente si tiene deseos de volver a ser mamá. Y aunque ella no se cierra a la idea, tampoco lo está buscando en este momento:

“Para mí el cuerpo tiene memoria, así que si llego a quedar embarazada ahorita sería la mamá más feliz del mundo, y después de ese proceso, que me disfrutaré, me vuelvo a poner juiciosa”, aseguró hace poco en sus redes, también haciendo referencia a la reciente cirugía a la cual se sometió.

Y es que la famosa decidió hacerse una marcación en sus abdominales, además de una liposucción. De acuerdo con ella, ya no estaba obteniendo los resultados que esperaba en el gimnasio, además de haber subido de peso. Todo esto, producto de la edad, y es que la famosa ya está cerca de los 40 años.

Johanna Fadul habló de su paso por el quirófano en 'Buen día, Colombia'. | Foto: Captura de pantalla Canal RCN

“Yo siempre he vendido esa imagen de que soy muy saludable, de que hago ejercicio, de que me alimento muy bien, y no es mentira, llevo muchos años en eso, porque es mi estilo de vida. Yo no sé si es que me estoy acercando a los 40 y el metabolismo se empieza a estancar, pero de unos cinco o seis meses para acá, empecé a echar para arriba y yo no sabía qué estaba pasando. Sigo entrenando igual, sigo comiendo igual”, aseguró hace unas semanas en Buen día, Colombia.