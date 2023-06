Johanna Fadul tomó inesperada decisión con respecto a sus hijas: les hizo emotivo homenaje en su cuerpo

Johanna Fadul y Juanse Quintero se convirtieron en una de las parejas más famosas de la farándula nacional, debido a la sólida relación que construyeron desde hace varios años.

Su amor quedó evidenciado en la química que sostienen y los momentos que vivieron con el paso del tiempo, reflejando la buena comunicación y unión que llevan.

Johanna Fadul y Juanse Quintero. - Foto: Instagram @johannafadul

Los dos artistas llamaron la atención de miles de personas en las plataformas digitales, debido a un suceso que vivieron al interior de su familia, y que los marcó para siempre. Los actores perdieron a sus dos hijas, Anabella y Antonella, las cuales fallecieron hace ocho años tras presentarse problemas en el embarazo.

Juanse Quintero y Johanna Fadul quedaron completamente devastados, lidiando con el dolor y tristeza que causó la partida de sus dos bebés. La pareja reflejó el proceso que llevaba tras este suceso, levantándose de a poco para seguir adelante con sus realidades.

Johanna Fadul y Juanse Quintero, una de las parejas más comentadas de la farándula nacional - Foto Instagram @johannafadul - Foto: Instagram @johannafadul

Años después de lo sucedido, Johanna Fadul sorprendió a sus fieles seguidores de Instagram con un sorpresivo video, el cual mostró el emotivo homenaje que les hizo a sus fallecidas hijas. Recientemente, la artista subió a su cuenta oficial el proceso en el que inmortalizó a los ‘angelitos’ en su piel, precisamente en un diseño muy bonito y sencillo.

La actriz tomó inesperada decisión con respecto al recuerdo de sus hijas. - Foto: Instagram @johannafadul

La colombiana compartió un post en el que detalló el tatuaje que eligió y se realizó en la espalda, reuniendo los nombres de las niñas y acompañándolos con unas alas. Esta marca fue para recordarlas y plasmarlas en su realidad, fusionando las memorias con el significado que tuvieron en su vida.

“Hoy decidí tatuarme a mis bebés. Aunque las llevo en mi alma, ahora las quiero en mi piel. A&A, ellas que despertaron en mi ser lo que solo las mujeres podemos sentir: ser mamá”, escribió en el pie de foto del clip.

Pese a las críticas, varios usuarios aplaudieron esta decisión de la celebridad, destacando el gesto que tuvo con sus pequeñas hijas, las cuales la acompañan desde otro plano.

Johanna Fadul no se guardó nada y se despachó contra sus ‘haters’

Johanna Fadul, cuando puede, presume su cuerpo, sus curvas y cada uno de sus atributos físicos. Es bastante disciplinada con la dieta y la actividad física, por lo que tiene un cuerpo envidiable, pero de un tiempo para acá los internautas han empezado a llenarla de críticas por medio de comentarios en sus fotos o en su bandeja de mensajes.

Al parecer, hasta para las famosas hay un límite de señalamientos y Fadul les hizo saber a todos que tiene el suyo. El pasado mes de febrero, la también modelo estalló y publicó una historia en su cuenta de Instagram para defenderse. Cabe mencionar que su tono fue bastante sarcástico y de molestia.

La actriz se defendió de las críticas que recibe en redes sociales - Foto: Instagram @johannafadul - Foto: Foto: Instagram @johannafadul

“Oigan, ustedes, los amantes de la crítica: ‘¿Qué pasó con el cuerpo? Que no sé qué, que estaba mejor un día, que estaba mejor el otro, vean, esta soy yo, les guste, no les guste, bonita, no bonita, aquí, tun, tan, tin, tin, o sea… ¡Dejen de criticaaaar! No sean tan intensos, vivan sus vidas, sean felices […] y vea… con gordo, con gordo. Que qué pasó, vea esto pasó, esto pasó, seguramente era el vestido de baño, no sé, alguna vaina”, fueron las contundentes palabras con las que la actriz le dio un “tatequieto” a más de una persona que se encarga de señalarla y opinar de su cuerpo sin ella pedirlo.

Cabe resaltar que la actriz estaba molesta, puesto que no es posible tener a todo el mundo contento y hace tan solo unas semanas estaba recibiendo elogios por dejarse ver en vestido de baño. “Chiqui #BomBom”, escribió como pie de foto en su carrete de instantáneas.