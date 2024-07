Jorge Rausch aclaró sospechas sobre enfermedad, las cuales se despertaron por curiosa foto

Jorge Rausch se ha convertido en uno de los chefs más reconocidos del país no solamente por su participación en el programa, sino por su sazón, sus particulares preparaciones y sus reconocidos restaurantes en la capital: Local by Rausch, el cual tiene junto a su hermano Mark Rausch, Bistronomy By Rausch, La Apuesta by Rausch, y Criterion, el cual tomó la decisión de cerrar hace un tiempo.