Jorge Rausch anunció la llegada de un nuevo miembro a su familia; no contuvo la felicidad: “Mi nueva hija”

Sin embargo, su reconocimiento no se limita a sus apariciones en televisión. El profesional gastronómico se ha distinguido en el mundo de la alta cocina por sus negocios y propuestas innovadoras, ofreciendo al público experiencias gastronómicas únicas. Con cada plato y menú, se ha propuesto dejar una huella memorable en términos de sabor y presentación, consolidándose como uno de los chefs más destacados de su generación.

No obstante, a pesar de que su imagen se mantiene vigente por el trabajo destacado en MasterChef Celebrity , Jorge Rausch despertó toda clase de comentarios en sus redes sociales con una noticia que reveló. El jurado del reality del Canal RCN compartió un momento muy bonito de su presente, recibiendo a un nuevo integrante a su familia.

Según se apreció, el colombiano, con un inesperado video, anunció que su familia iba a crecer, pues llegaba una “nueva hija”. El chef no dudó en estallar de amor, presentándola de forma oficial a todos sus fieles seguidores y amigos.

Lo particular de esta noticia fue que las personas, en la publicación, dejaron toda clase de opiniones sobre la llegada de la perrita. Algunos elogiaron la belleza de la raza, asegurando que era “muy hermosa” y tierna.

“Está hermosa”, “Qué linda”, “Ay, papá”, “Es hermosa, pero me gustaría que ayudes para que las personas adopten”, “Llegó la nueva integrante de MasterChef”, “Linda Olivia, es como mi Brunito”, “Rica, exquisita, me la comería a besos”, “Adopta, no compres”, “Me derrito”, “Qué es esa belleza, Olivia. A disfrutarla, chef”, “Cosita bella”, “Me muerooo”, “Está preciosa Olivia, bienvenida al hogar de Jorge Rausch”, “Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Felicidades por su mascota”, entre otros comentarios.