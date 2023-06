Jota Mario Valencia: a cuatro años de su partida, su legado vive en el corazón de sus amigos

Jota Mario Valencia, más conocido como Jota Mario, fue un presentador de televisión en el programa de entretenimiento ‘Muy buenos días’ emitido por el Canal RCN, también fue escritor y productor, sin embargo, el pasado 6 de junio de 2019 la noticia de su fallecimiento en el Hospital de Bocagrande en Cartagena impactó a sus familiares, amigos y seguidores del reconocido presentador.

Año tras año, diferentes personalidades del país recuerdan a Jota Mario como una persona amable, respetuosa y cariñosa, así lo hizo ver Salomón Bustamante, periodista y presentador de televisión, quien compartió varios años al lado de su amigo Jota y lo acompañó en sus últimos días.

Jota Mario Valencia. Bogota, diciembre 17 de 2013 Foto Imagenreina Jet Set. - Foto: Alfonso Reina

Por medio de sus redes sociales, Salomón dedicó unas sentidas palabras y recordó con varias fotografías a quien era su amigo. Y aunque mencionó que no le gusta recordar hechos del pasado, los momentos que vivió con Valencia son algo que jamás podrá olvidar.

Bustamente inició su mensaje comentando: “Tengo que aceptar que el mismo hace parte de nuestras vidas y existen momentos y personas que nunca podrás olvidar”. Y continuó mencionando “hoy han pasado cuatro años desde tu partida y todavía muchos te llevamos en el corazón, gracias JOTA por las enseñanzas, y en donde quiera que estés, ten presente que no nos acostumbramos a tu ausencia!!!”.

Jota Mario Valencia - Foto: Instagram @majovalab

Entre las imágenes y videos que compartió el comunicador, se puede ver a los dos disfrutando de varios momentos en los que compartieron pantalla y que dejan ver la naturalidad y carisma que tenía el conductor del programa matutino transmitido por RCN.

Al mensaje publicado en Instagram, que ya cuenta con más de 15.000 ‘me gusta’ y cerca de 300 comentarios, se unieron varias celebridades que también compartieron con Jota Mario dentro y afuera de los sets de grabación.

Laura Acuña recuerda a Jota Mario

Una de ellas fue Laura Acuña, modelo, presentadora y abogada colombiana, quien recordar a su amigo a través de las redes sociales y cada vez que lo hace mueve las fibras de millones de colombianos que lo recuerdan por su alegría.

Acuña ha sido presentadora del espectáculo y del entretenimiento en Colombia, pero también se ha destacado por el rol que ha tenido su familia en su vida, su esposo, el empresario Rodrigo Kling (de quien no se tiene certeza si se divorció de la presentadora) y sus hijos, Nicolás y Helena.

A pesar de sus años de éxito personal y profesional, Acuña no olvida la fuerte amistad que tuvo con el fallecido presentador Jota Mario. Muchos de sus seguidores le dicen que ya ha pasado tiempo desde el deceso del comunicador, pero para ella ha sido una situación muy dura de superar.

Laura Acuña - Foto: Redes sociales - Cuenta oficial @LauraAcuñaAyala

Por medio de su cuenta de Instagram, Laura recordó al presentador y mencionó “Haces falta todos los días”, en el pie de foto del post agregó emojis para demostrar la tristeza que le causaba recordar a su gran amigo.

En las imágenes se apreció al presentador alzando a sus hijos, abrazándola y leyendo un texto, por lo que dejó en claro que siempre lo lleva en su corazón y el recuerdo nunca se desvanece de su memoria.

Además, en medio de una entrevista hace algunas semanas con Eva Rey, recordó a su amigo y mencionó que ha aprendido a vivir con el dolor de no tenerlo en vida durante estos últimos cuatro años.

Y finalmente cerró diciendo: “Después de casi cuatro años que va a cumplir este año, desde que se fue al otro barrio, como decía él, todavía me duele, todavía lloro al mencionarlo. “Para mí no se ha hecho más fácil, yo aprendí a vivir con eso. Cada vez que me sueño con él me levanto feliz, pero hablar del tema para mí es muy difícil todavía. Nunca me va a dejar de hacer falta un abrazo o la voz”.