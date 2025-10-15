Juan Pablo Jaramillo destapó ser víctima de abuso sexual; expuso dolorosa historia con su ex

Juan Pablo Jaramillo fue uno de los primeros colombianos en explorar en mundo de las redes sociales y por consiguiente, tuvo un gran éxito en plataformas como Facebook, YouTube, Instagram y Twitter a partir del año 2010.

En la página de videos se convirtió en el primer creador de contenido colombiano en llegar a un millón de seguidores, marcando importantes momentos y conectando con un gran número de personas, principalmente en Colombia y en México.

Con el paso del tiempo, realizó algunos cambios en su contenido e incluso, llegó a alejarse de las plataformas debido a algunos problemas que estuvo presentando en cuanto a su salud mental.

Por medio de una reciente entrevista, el caleño de 32 años se sinceró frente a sus seguidores y expuso un caso de abuso del que fue víctima hace varios años.

“Hasta años después de una relación que yo tuve, me di cuenta de que hubo abuso sexual y yo no supe hasta tiempo después. En ese momento yo decía, ‘es mi novio, me gusta’, pero luego ya después, despertando después de los años y a través de la información y referentes, te das cuenta de que te toquen mientras estás dormido, es un abuso”, dijo mientras recordaba fuertes detalles de la etapa que atravesó.

Reflexionó sobre la situación y contó que en varias ocasiones dejó de lado sus límites por complacer a la persona con la que estaba vinculado amorosamente.

“Que haya una interacción sexual mientras no estés consciente y no estás dando el consentimiento es un abuso. Es muy loco porque muchas veces, eso se logra maquillar hasta con el fetiche porque esta persona, si me dijo en un punto que le gustaba que la persona con la que tuviera una relación, lo tocara mientras dormía y me pareció extraño”.

@juanjaramilloe Álbum privado Juan Pablo Jaramillo (en el canal de GRlNDR) ♬ sonido original - Juanjaramilloe

Expuso que en varias ocasiones, el hombre le habría realizado una serie de tocamientos indebidos mientras el creador de contenido descansaba y fue años después que se dio cuenta del problema que estuvo enfrentando.

“Tengo recuerdos de haberme despertado varias veces durante la relación, ya teniendo sexo con él. Yo seguía porque estaba enamoradísimo, me encantaba, pero más adelante me di cuenta de la falta de consentimiento”.

En consecuencia, muchos de sus seguidores le mostraron apoyo y le dejaron algunas palabras a través de la sección de los comentarios.