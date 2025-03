El viernes 7 de marzo se dio a conocer que el actor Juan Pablo Raba se encontraba hospitalizado en una unidad de cuidados intermedios, según él mismo y su esposa, Mónica Fonseca, anunciaron a través de sus redes sociales.

Aunque Juan Pablo Raba trató de tomar la situación con calma y un poco de humor, mencionando que estaba en cuidados intermedios, Mónica aseguró que él estaba delicado y que lo que estaba diciendo no era totalmente cierto.

Juan Pablo Raba, actor y 'podcaster'. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Te quiero anunciar que es intermedios/intensivos, solo por si acaso, deja de decir que son intermedios”, sentenció Mónica Fonseca.

Juan Pablo Raba habló de lo que sintió con la embolia de aire

Recientemente, y desde que salió de peligro médico, el reconocido actor ha estado dando algunas entrevistas en donde ha hablado de lo que le sucedió. Fue en charla con Bravissimo que Raba reveló momento a momento cómo fue que lo afectó el procedimiento de aire que se estaba haciendo, lo que sintió y lo que hizo su esposa, Mónica Fonseca.

“Algo en el procedimiento salió mal y me produjo algo que se llama embolia aérea y es que, en algún momento, alguna fracción del gas se fue un poquito y, bueno, sentí que me moría”, inició contando el actor.

En la conversación, Juan Pablo aseguró que justo cuando se dio cuenta de que algo había salido mal, tuvo síntomas como: “Automáticamente, sudor frío, opresión en el pecho, te empiezas a ahogar”, dijo.

Sin embargo, afirmó que gracias a su estadio físico, lo que le ocurrió no pasó a mayores: “Afortunadamente hace años estoy muy juicioso con la respiración, entonces mientras las hacía pensaba ‘no me voy a ir, no me voy a ir’, porque sientes que estás perdiendo la conciencia”.

@bravissimocity Juan Pablo Raba nos confiesa el aterrador momento en que sufrió un infarto a sus 48 años: "Sentí que me iba… fue un antes y un después en mi vida" 🫨 #brvíssimo2025 ♬ sonido original - Bravíssimo

Si bien las personas que lo estaban atendiendo le decían que estuviera tranquilo, que lo que sentía iba a pasar, el actor se desesperó y pidió que llamaran a su esposa, a pesar de que ella estaba en un evento.

“No, tranquilo nada, llamen ya a mi esposa. Necesitaba que me viera, lo único que recuerdo es que ella me muestra el evento como mostrando que está ocupada, afortunadamente me contestó, no estaba en ponencia o algo así. Ahí mismo me ve, estoy blanco, Mónica es muy buena y reacciona muy bien, ella es cero paniqueo. Me dice: ‘ya mismo llamo a Ricardo’ (el mejor amigo del actor), y le dice a la enfermera que llame una ambulancia”, agregó Raba.

El actor mencionó que lo curioso de todo es que, aunque se sentía morir, sus signos vitales estaban perfectos, lo que hizo que el servicio de ambulancia no fuera aceptado.

Juan Pablo Raba y Mónica Fonseca | Foto: Instagram @fonsecamonica

“Moni llega, me saca, llegamos a urgencias y ahí empieza todo el procedimiento”, afirmó, añadiendo que en el momento de llegar al servicio médico, los profesionales de la salud le aseguraron que había tenido un ataque cardíaco.