Juanes y su esposa despidieron a uno de sus hijos con un conmovedor mensaje, ¿para dónde se va?

(De izquierda a derecha) Luna Aristizábal, Dante Aristizábal, Juanes, Karen Martínez y Paloma Aristizábal asisten a la 20.ª Entrega Anual del Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena el 14 de noviembre de 2019 en Las Vegas, Nevada. (Foto de John Parra/Getty Images para LARAS) | Foto: Getty Images for LARAS

Tras varios meses de haber recibido el diploma que la acredita como bachiller, Paloma decidió emprender un nuevo camino alejada de sus padres con el objetivo de iniciar sus estudios universitarios. Motivo por el cual Karen Martínez no dejó pasar este momento y, por medio de un conmovedor mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, dejó ver el cariño, orgullo, pero también tristeza que sintió al despedir a su segunda hija.

La Chechi inició su mensaje asegurando que no estaba preparada para este momento, pero que no iba a dejar que el miedo la venciera. “Ese momento donde los aprietas tan fuerte que no los quieres soltar y luego los sueltas para que vuelen solos, a nosotros los padres nadie nos prepara para este momento y muchas veces cometemos el error de pasarles nuestros miedos a ellos y la verdad es que también se vale sentir eso, de nosotros los padres y de ellos también, pero nunca dejar que el miedo nos detenga... Por eso agradece cada día, cada momento y cada paso que das porque solo arriesgándote es cómo encuentras el camino”.