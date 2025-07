“Me siento muy feliz de decirte que eres la ganadora oficial de la moto, es un regalo de parte mía para ti. A mí me encantaría regalar mil motos a todos mis seguidores, pero bueno, es el inicio de cosas muy lindas que se vienen, porque los quiero premiar. Quiero que sepan que los amo, que los respeto, que e stoy inmensamente agradecida por todo el apoyo que me dieron durante el reality y en este momento”, indicó.

“Antes de la bendición que me van a regalar, es la bendición de tenerte porque eres una berraca, literalmente eres un ejemplo de persona, de resiliencia”.

La moto modelo N Max, está avaluada en $16.500.000 según la página oficial. Sin embargo, este no será el único regalo, pues la exparticipante del reality del Canal RCN le reveló a su fanática que vivirán una experiencia de lujo al momento de encontrarse para hacer la entrega del premio.

“La entrega va a ser una cosa especial, así que no te me vayas a perder, yo te voy a estar informando para que ese día no tengas que trabajar y para que te alistes, te pongas tu mejor outfit. Yo te voy a mandar a maquillar, yo te voy a mandar a peinar, yo te voy a regalar un vestido divino para que ese día estés una mamacita y recibas la moto”, afirmó.