Karina y Altafulla protagonizan otra discusión en ‘La casa de los famosos’; el cantante le sugirió “pensar antes de hablar”

“De verdad que no quiero que lo hagas, porque es que no me interesa, pero de verdad eso a mí sí me pone a pensar y cuestionarme: este man está conmigo, todas las noches estamos juntos, nos queremos, compartimos… ¡¿Cómo no va a pensar en mí?! Amor, eso es obvio, eso es lógico. Y no lo pienso solo yo, incluso la que me dijo eso fue Melissa, ‘¿cómo no la va a salvar?’”, expresó.