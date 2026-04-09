Karol G supera a Sabrina Carpenter en Google antes de su histórico regreso a Coachella

Todos los ojos están puestos sobre Karol G a solo días de su actuación en Coachella 2026, uno de los festivales de música más seguidos del planeta. La colombiana cerrará cada uno de los dos fines de semana del evento musical el 12 y el 19 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California, y lo hará como la primera artista latina en encabezar de forma oficial el festival, un hito que refuerza su estatus como una de las grandes referentes de la música urbana en el mundo.

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De acuerdo a datos revelados por Google Trends, el show de Karol G se ha consolidado como uno de los más buscados y esperados dentro del line up del festival, incluso superando el interés generado por otras figuras globales como Sabrina Carpenter. La herramienta de tendencias de Google muestra que, a pocos días del inicio del evento, el nombre de la bichota se dispara en búsquedas relacionadas con Coachella, con un volumen que refleja no solo la curiosidad de sus fanáticos, sino también la dimensión de la audiencia que acudirá a verla en el desierto californiano.

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Las cifras de popularidad de búsquedas en Google posicionan a Justin Bieber como el artista más consultado para Coachella 2026, con 100 puntos en la escala de medición de Google Trends, seguido por el grupo filipino Bini con 50 puntos y la agrupación femenina Katseye, con poco más de 35. Karol G se ubica en cuarto lugar, con más de 30 puntos, mientras que Sabrina Carpenter se sitúa en quinto puesto, con alrededor de 20, y Big Bag cierra esta breve lista con 10 puntos.

Sabrina Carpenter hará parte del Festival Estéreo Picnic 2026. Foto: AFP

El cartel de Coachella 2026 ha sido diseñado como una celebración de su aniversario número 25, con un line up que mezcla estrellas globales, leyendas del rock y figuras emergentes del pop, el K‑pop y la música urbana. Sabrina Carpenter será la encargada de abrir el telón en cada fin de semana: cantará el viernes 10 y el viernes 17 de abril, con un show que se espera como uno de los momentos centrales de la primera jornada del festival.

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Junto a Carpenter, el cartel incluye nombres como The Strokes, Iggy Pop, David Byrne, Young Thug, The xx, FKA Twigs, Laufey, Disclosure y la colaboración especial Nine Inch Noize, entre otros más de 130 artistas convocados para llenar el Empire Polo Club con música en vivo durante dos fines de semana consecutivos.

Karol G Foto: Tomadas de redes sociales

La presencia de Karol G como headliner no solo eleva el perfil de la música latina en Coachella, sino que también refleja un punto de quiebre en su carrera artística. Desde el lanzamiento de sus éxitos en colaboraciones como TQG y Provenza hasta el éxito de su álbum Mañana será bonito y el reciente Tropicoqueta, la artista ha acumulado cifras récord en plataformas digitales.

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En 2024, por ejemplo, se posicionó como la artista más escuchada en YouTube a nivel global, superando en visualizaciones a referentes como Lady Gaga, Taylor Swift y Billie Eilish, con más de 537 millones de reproducciones en ese año.