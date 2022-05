Kate Moss aclaró en juicio si Johnny Depp la empujó escaleras abajo cuando eran novios

Johnny Depp y su exnovia Kate Moss rindieron testimonio este 25 de mayo en el juicio que el intérprete del capitán Jack Sparrow lleva en contra de su exesposa, Amber Heard, por difamación.

El actor estadounidense declaró que ha sido “inimaginablemente brutal” escuchar las “extravagantes” acusaciones de violencia doméstica de su exesposa.

“Ningún ser humano es perfecto, claro que no, ninguno de nosotros, pero nunca cometí agresión sexual ni abuso físico en mi vida”, dijo el actor de 58 años, en un juicio que se acerca a su fin luego de seis semanas y que tiene lugar en Fairfax, cerca de la capital estadounidense.

En el estrado de los testigos, Depp fue preguntado por sus abogados sobre cómo había sido escuchar el testimonio de Heard.

“Es una locura escuchar las atroces acusaciones de violencia, de violencia sexual, que ella me atribuye”, dijo la estrella de Piratas del Caribe. “Todas estas historias extravagantes y escandalosas de que he cometido estas cosas”, afirmó.

“Horrible, ridículo, humillante, absurdo, doloroso, salvaje, brutal de un modo inimaginable, cruel y todo falso”, dijo al jurado. “Todo falso”, remarcó.

El actor afirmó que a nadie “le gusta tener que exponerse así y decir la verdad”, pero que necesitaba afrontar “lo que vengo cargando, sin quererlo, durante seis años”.

Heard y Depp estuvieron casados de 2015 a 2017. En mayo de 2016, la actriz, de 36 años, obtuvo una orden de alejamiento contra su entonces marido, alegando violencia doméstica.

La actriz Amber Heard escucha el testimonio de su exesposo, Johnny Depp, en el juicio que él interpuso en su contra por difamación. - Foto: REUTERS

En noviembre de 2020, el actor, por su parte, presentó una demanda por difamación en Londres contra el tabloide británico The Sun por llamarlo “golpeador de esposas”.

Depp, tres veces nominado al Óscar, perdió el caso y presentó una demanda contra Heard por un artículo de opinión de la actriz publicado en The Washington Post, en diciembre de 2018, en el que Heard se describía como una “figura pública que representa el abuso doméstico”.

La actriz nacida en Texas no nombra a Depp en el texto, pero él la demandó por insinuar que era un abusador y exige 50 millones de dólares en daños y perjuicios.

Heard, protagonista de Aquaman, contrademandó pidiendo 100 millones de dólares y alegando que sufrió “violencia física y abuso desenfrenado” a manos de él.

“Él nunca me empujó”

Durante el juicio de celebridades, que comenzó el 11 de abril, Heard declaró haber sufrido varios abusos físicos y sexuales por parte de un Depp bajo los efectos de drogas, incluyendo haber sido agredida sexualmente con una botella mientras estaban en Australia.

Depp afirmó que Heard era la que se volvía muchas veces violenta y que una vez le cortó la punta de uno de sus dedos al lanzarle una botella de vodka.

Este mismo miércoles, la modelo británica Kate Moss, exnovia de Depp, desmintió las informaciones –mencionadas en informes citados por Heard durante su testimonio– de que el actor una vez la tiró por las escaleras.

“Nunca me empujó, ni me pateó ni me tiró por las escaleras”, dijo la modelo, quien declaró como testigo a favor de Depp por videoconferencia desde Londres.

El actor estadounidense Johnny Depp declaró que ha sido “inimaginalmente brutal” escuchar las “extravagantes” acusaciones de violencia doméstica de su exesposa. - Foto: REUTERS

Moss, de 48 años, afirmó que tuvo una relación romántica con Depp entre 1994 y 1998. Le preguntaron también por un incidente ocurrido durante unas vacaciones de la pareja en Jamaica.

“Había llovido y al salir de la habitación me resbalé por las escaleras y lastimé mi espalda”, dijo Moss. “Y grité, porque no sabía qué me había pasado y me dolía. Él vino corriendo a ayudarme y me llevó a mi habitación y pidió atención médica”.

El testimonio de la modelo duró solo tres minutos y los abogados de Heard no quisieron interrogarla.

Carreras dañadas

Ambas partes alegan que sus carreras en Hollywood han sido dañadas. El equipo legal de Heard llevó al estrado a un experto en la industria del entretenimiento que estimó que la actriz perdió entre 45 y 50 millones de dólares en trabajos de cine y televisión, así como en patrocinios.

Un experto contratado por los abogados de Depp testificó que el actor perdió millones, debido a las acusaciones de violencia doméstica, incluyendo 22,5 millones de dólares por una sexta entrega de Piratas del Caribe. La jueza Penney Azcarate programó los argumentos finales del caso para este viernes.

*Con información de la AFP.