Camille Vásquez, abogada de Johnny Depp, dejó contra las cuerdas en interrogatorio a Amber Heard

Uno de los recientes contrainterrogatorios de la abogada de Johnny Depp, Camille Vásquez, en medio del juicio que se está efectuando en contra de Amber Heard, dejó en evidencia a la actriz con pruebas a los jurados y al juez sobre la presunta responsabilidad que esta tendría en la pelea que dejó sin la punta de un dedo al actor.

Es de recodar que la discusión en cuestión se llevó a cabo en Australia en 2015, cuando presuntamente Heard lanzó una botella de vodka a Depp, mientras esta mujer afirma que el actor abusó de ella con otro recipiente de vidrio. Ante esto, la abogada Vásquez cuestionó a la actriz de ‘Aquaman’ sobre por qué no había buscado atención médica tan pronto resultó vulnerada, y contrapreguntó: “Usted fue la que atacó a alguien con una botella en Australia, ¿no es cierto, señorita Heard?”.

A lo que Heard respondió negando la afirmación y recalcando que se había defendido mucho tiempo después, tras la continuación de supuestos abusos. “No ataqué a Johnny, nunca... años de no defenderme”, fueron las palabras de la actriz, haciendo referencia a que ella no habría agredido al actor.

A continuación, Vásquez cuestionó a Heard sobre otros presuntos abusos a otras parejas que esta tuvo en el pasado, recordando el momento en el que la actriz fue arrestada por una discusión en 2009 con su expareja Tasya Van Ree, cuando al parecer, Heard habría golpeado a Van Ree en el brazo y le arrancó el collar del cuello.

“Johnny Depp no es la única pareja suya a la que ha atacado”, afirmó la abogada de Depp. Sin embargo, la actriz a su respuesta aseguró que ella no había golpeado a nadie. “Nunca he atacado a ninguna pareja... Nunca ataqué al señor Depp o ninguna otra persona a la que haya estado románticamente vinculada, nunca”, aseguró Heard.

Una de las pruebas entregadas al jurado, extraídas del diario de Heard, relata cómo la actriz pide disculpas a Depp, justamente después de la supuesta violación que este habría accionado sobre ella, lo que parece contradictorio. “Lo siento, me puedo enloquecer. Siento haberte lastimado... Me puedo volver malvada cuando me hacen daño”, escribió la actriz.

Ante esto, Heard afirmó delante del juez que solamente se estaba disculpando, lo que para ella sería un paso importante para dejar a un lado las enemistades; entre tanto, también escribe que desearía “destrozar en pedazos al actor”.

“El amor verdadero no es únicamente sobre la locura de la pasión ni de escoger a cambio la seguridad de la paz. No, se trata de tener ambas cosas, de enamorarse locamente con tu amigo... Te quiero destrozar en pedazos”, expresó Heard en su diario.

Camille Vásquez: ¿quién es la temida abogada que representa a Johnny Depp?

El equipo legal Brown Rudnick es el encargado de defender en este juicio al actor Johnny Depp, en el cual la abogada Camille Vásquez es miembro. En el perfil oficial describen a la abogada como una “experta en formular estrategias de litigios ofensivos y defensivos para clientes privados. También tiene una amplia trayectoria en el manejo de problemas paralelos de gestión de reputación y comunicaciones de crisis que surgen de estos compromisos”.

La abogada anteriormente trabajaba con una firma en Los Ángeles y ahora forma parte de los abogados que defienden a Depp, en este juicio que ha sido transmitido públicamente y se ha catalogado como uno de los más polémicos en Hollywood.