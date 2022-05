La historia de las agresiones y abusos que hoy enfrentan a Johnny Depp y Amber Heard en los estrados judiciales

Han pasado ya tres semanas del juicio de difamación instalado por Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard en Fairfax, Virginia, y el mundo ha podido ver de primera mano la intimidad de lo que fue la convivencia de los dos actores mientras estuvieron casados entre 2015 y 2016. Este es un nuevo asalto en la pelea que ambos casaron cuando se divorciaron y la motivó un artículo que la modelo y actriz de 36 años escribió en 2018 sobre violencia doméstica, y que fue publicado en el diario The Washington Post.

En el texto, Heard se autoproclama como una figura pública que representa el abuso doméstico, y aunque no mencionó el nombre de Johnny Depp, no se necesitaba ser muy inteligente para saber que se refería a él. Al poco tiempo, Depp, de 58 años, famoso por su papel protagónico del capitán Jack Sparrow en Los piratas del Caribe, fue eliminado de la sexta película de la saga.

“Sería un verdadero tonto si no pensara que hubo un efecto en mi carrera basado en las palabras de la señora Heard, ya sea que mencionara mi nombre o no”, dijo Depp, quien ante eso la demandó para “esclarecer la verdad”. Y la verdad es fea, aunque no sorprendente. Parte de lo que se ha dicho ya se conocía gracias a un juicio que Depp entabló contra el periódico británico The Sun por el artículo ‘¿Cómo puede J. K. Rowling estar feliz al elegir al golpeador de esposas Johnny Depp en la nueva película Fantastic Beasts?’.

El actor, ni corto ni perezoso, inició una acción legal contra el diario por difamación, que se convirtió en el primer escenario en el que la pareja sacó sus trapos al sol. En el juicio, que comenzó en julio de 2020, el juez escuchó de la propia Heard que Depp había sido violento en al menos 14 ocasiones.

Se conocieron en el rodaje de The Rum Diary, en 2009, cuando todavía estaban con sus respectivas parejas. En 2012, ya solteros, iniciaron un romance apasionado y en 2015 se casaron. A pesar del amor, la relación resultó ser muy tóxica. - Foto: getty images

El actor, en su testimonio, negó cualquier comportamiento abusivo, pero el dictamen al final fue que en al menos 12 de esas ocasiones hubo suficiente evidencia para creer que las denuncias de ella eran ciertas. Ante la derrota, Depp apeló, pero este derecho fue negado. Después de perder la demanda, Depp anunció que Warner Bros. le había pedido la renuncia a su papel de Grindelwald en la serie de películas Animales fantásticos. Ante esas pérdidas, Depp la demanda ahora por 50 millones de dólares.

El primero en pasar al estrado fue él, quien habló sobre su traumática infancia llena de abuso verbal y físico, y cómo el éxito de la franquicia Piratas del Caribe transformó su vida. Negó haberle pegado a Heard o a cualquier otra mujer en su vida y argumentó que en su matrimonio con la actriz la víctima de violencia fue él. “Podría comenzar con una bofetada, con un empujón, podría comenzar arrojándome el control remoto de la televisión a la cabeza, o una copa de vino en la cara”, dijo Depp sobre sus interacciones.

También dijo que ella le había propinado un puñetazo y que en otra pelea ella le mandó una botella de vodka que le cortó el dedo corazón. Heard, en una grabación de audio reproducida en la Corte, admitió haberlo golpeado, pero negó haberle lesionado el dedo. Depp, por su parte, dijo que usa alcohol y drogas, pero no para divertirse, sino para hacerle frente al “trauma” de su niñez y que las afirmaciones de Heard sobre su adicción a las drogas eran exageradas.

En el interrogatorio, Depp tuvo que responder preguntas difíciles, como aquella sobre un audio en el que aparentemente apagó un cigarrillo encendido sobre Amber Heard, algo que negó rotundamente. También respondió por una serie de mensajes de texto que compartió con el actor Paul Bettany en los que dijo: “Ahoguémosla y quemémosla”.

Ante eso, Depp dice que era un chiste relacionado con una puesta en escena de Monty Python. En otro se refirió a ella como un “cadáver en descomposición”, pero para él solo es un reflejo de su humor negro. Esta semana, el turno fue para ella y las acusaciones que se escucharon en el estrado resultaron igual de perturbadoras. Heard alegó que Depp era un borracho violento que abusaba física y mentalmente de ella, y la agredía con regularidad. Por sus celos enfermizos la acusaba de serle infiel.

Amber Heard actuó en Aquaman y Johnny Depp es muy recordado como Jack Sparrow en la saga de Piratas del Caribe. Ante las denuncias de abuso marital, él perdió ese papel. - Foto: AFP

En 2013 la agredió sexualmente durante un retiro en un parque de casas rodantes de lujo en el desierto del sur de California. Él entró buscando algo y le preguntó qué dónde lo había escondido sin decir a qué se refería. “Me rasgó el vestido, me agarró mis pechos... me arrancó la ropa interior”, dijo, y en medio de las lágrimas contó que Depp empezó a buscar lo que buscaba (cocaína) en su vagina.Recordó la primera vez que supuestamente Depp la agredió. Estaban sentados en un sofá cuando Depp, que había estado bebiendo, la abofeteó por reírse de uno de sus tatuajes. “Pensé que era una broma… lo miré riendo, pensando que él también iba a comenzar a reír”.

Sin embargo, Depp no se rio, sino que preguntó: “¿Crees que es gracioso, perra?”, y la abofeteó. Depp y Heard se conocieron en 2009 en el set de la película The Rum Diary. En una de las escenas eróticas, Depp confesó haber sentido algo que “no debía sentir” y describió los besos como “reales”. En ese momento, ambos estaban en relaciones románticas con otras personas: él con Vanessa Paradis, su esposa por más de 14 años y madre de sus dos hijos, y ella con la fotógrafa Tasya van Ree.

En 2012, la pareja se reencontró para el estreno de la película. Al poco tiempo ambos se separaron de sus respectivas parejas de manera amigable y anunciaron al público su relación. En 2014, se comprometieron y la boda fue en 2015, en la isla privada de Depp en Bahamas. La luna de miel, sin embargo, duró poco. Un año después, Heard solicitó el divorcio citando diferencias irreconciliables y más tarde pidió una orden de restricción porque Depp abusaba de ella.

De hecho, apareció en una Corte con una visible marca en el rostro, aparentemente porque su ex le tiró el teléfono en la cara. Según la revista People, ella decía que Johnny abusaba de las drogas y el alcohol, que tenía un fusible corto, era paranoico y que su temperamento le generaba miedo. A pesar del incidente, en 2017 la pareja oficializó su divorcio y en un comunicado informó que su relación fue intensamente apasionada y, a veces, volátil, pero siempre marcada por el amor.

No se sabe qué va a pasar con el melodrama que la pareja protagoniza en vivo y en directo. Algunos creen que Heard ganará porque ya logró probar su caso en el juicio de Gran Bretaña. Pero por ahora el juicio mediático lo va ganando él, ya que, en términos de celebridad, la marca Johnny Depp pesa mucho más que la de Amber Heard.

De hecho, un movimiento busca firmas para solicitar que ella sea borrada de la película Aquaman y en redes sociales –como TikTok y Twitter– la llaman loca, bruja y mentirosa. Un psicólogo del equipo de Johnny Depp diagnosticó a Heard con desorden de personalidad limítrofe. Pero tal vez la única verdad es la que ha dicho Laurel Anderson, consejera matrimonial de la pareja, quien señaló que tanto Depp como Heard cometieron “abusos físicos mutuos”, tal y como se lo admitieron a ella en consulta.