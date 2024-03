Katherine Porto reveló por qué perdió la custodia de su hijo: “caí en la profunda depresión”

Katherine Porto es una de las actrices colombianas más reconocidas de la televisión nacional, gracias a su extensa trayectoria en el mundo de la actuación. De hecho, uno de los más recientes proyectos en los que participó fue la segunda temporada de la exitosa telenovela Pasión de gavilanes, que se estrenó en Telemundo a inicios de 2022 y actualmente se encuentra disponible en Netflix.

A su lista de experiencias se suman producciones nacionales como La viuda de la mafia, Hasta que la plata nos separe, Amar y temer, entre otras, dejando una huella imborrable en la memoria de los espectadores y sus más fieles admiradores, quienes constantemente la llenan de elogios a través de las redes sociales.

Aunque es una de las figuras públicas más populares de la pantalla chica, la actriz tiene varios detalles ocultos relacionados con su vida de los que poco habla, sin embargo, en esta ocasión, decidió abrir su corazón para recordar una de las etapas más dolorosas de su vida, durante una reciente entrevista en el pódcast Vos podés, de Tatiana Franko.

Según su relato, antes de llegar a ser una estrella de la televisión, tuvo que pasar por varios episodios que la hicieron tocar fondo. Uno de ellos fue cuando se convirtió en madre a sus 17 años. No obstante, lo difícil fue manejar la situación con la persona con la que se involucró, pues era un hombre casado y mayor que ella.

En ese momento de la conversación, la actriz aceptó que pese a que tuvo al menor siendo muy pequeña y no tenía las bases necesarias para ser una madre ideal, aun así, su hijo pasó a ser su mayor tesoro y la persona que más ha amado en el mundo, razón por la que sintió el peor vacío de su vida cuando lo alejaron de su lado.

“Fue dolorosísimo y fue muy importante en mi vida. Ahí fue donde ya la perdí [la vida], ahí caí en la profunda depresión. No me bañaba, no salía de mi casa, tenía siempre las cortinas abajo y vivía en la sombra”, expresó Katherine.

Posteriormente, reconoció que en esa etapa de su vida enfrentaba una compleja situación económica a causa de sus malos hábitos, ya que aunque estaba ganando muy bien con un protagónico que hizo, el dinero se le acababa apenas lo recibía, hasta que quedó sin trabajo, lo que generó un ambiente de más estrés y desesperación.

Debido a esto, mientras ella estaba ‘sumergida’ en la depresión, su hijo estaba sufriendo las consecuencias de sus actos en aquella época, provocando que se lo quitaran. “Lo perdí todo porque era una loca, tomaba mucho trago. Esto justo coincidió con el abandono de una pareja, que además eso fue una vaina mediática… Me sentía muy mal. Entonces mi hijito me veía todo el tiempo llorando, vuelta nada”, detalló.

Al ver la situación en la que se encontraba, Porto recordó que su exesposo, además de quitarle la custodia de su hijo, también se lo llevó fuera de Colombia. “Me acuerdo de que no estaba siendo buena mamá, y el papá de mi hijo me dijo: ‘Me lo voy a traer [a España] para mantenerlo’. Él sabía y tenía claro que el castigo más grande que me iba a dar en la vida, por haberlo abandonado a él, era quitándome lo que yo más amaba en la vida”, afirmó.