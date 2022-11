Kendall Jenner vuelve a terminar con su novio, ¿será definitivo?

La top model Kendall Jenner ha sido noticia todo este año y no por sus impresionantes apariciones en las pasarelas más importantes del mundo, todo lo contrario, es su vida privada la que llena titulares y tiene a sus seguidores en vilo, pues durante unos meses es perfecta y durante otros no se ve la luz en medio de la tormenta.

Desde que Kendall y Davin Booker iniciaron su relación en 2020, se mostraron como los más cautos y reservados de todo el clan Kardashian, con parejas tan mediáticas y polémicas como la de Kim y Kanye West o la de Kourtney con Travis Barker, que todas las semanas tienen algo para contar, malo en el caso de los West y muy bueno cuando se trata de los Barker.

Aún así, Kendall y Davin mantenían un perfil bajo que les permitía mantenerse firmes y muy amorosos entre ellos, pues era muy poco lo que los paparazzis podían capturar de ellos y por ende no había mucha posibilidad a generar rumores o chismes a su alrededor.

Pero todo empezó a dañarse en 2022, justo cuando la carrera de ambos estaba en el mejor momento y sus agendas empezaron a separarlos cada vez más, haciendo muy difícil mantener ese vínculo sentimental que los había convertido en una de las parejas más estables y florecientes de Hollywood.

A finales del verano, Jenner y Booker anunciaron que se separaban de una forma muy amistosa, pues ya no había forma de que su relación siguiera sabiendo que los dos pasaban más tiempo separados que juntos, teniendo en cuenta que ninguno iba a truncar el trabajo del otro.

Pero el amor superó este bache y la pareja se dio otra oportunidad luego de semanas de extrañarse e incluso mantener contacto, para así volver a alegrar a los seguidores de ambos, quienes siempre defendieron el amor de la modelo y el basquetbolista, de los que se empezó a saber cada vez menos luego del anuncio de su segundo tiempo juntos.

Y este silencio calmó los ánimos de todos pensando que todo estaba perfecto, que la pareja seguía su rutina como si nada y el amor finalmente había vencido, pero la realidad era todo lo opuesto, pues al parecer los estadounidenses se separaron de nuevo desde octubre y nadie se había dado cuenta.

Fue la revista People la que logró obtener información de fuentes cercanas a la ahora expareja, quienes argumentan que “ambos tienen agendas increíblemente ocupadas en este momento con sus carreras y han decidido hacer de eso una prioridad”, teniendo en cuenta que la modelo está metida de lleno en la producción de su tequila 818 y el deportista está en plena temporada con su equipo, los Phoenix Suns, en la NBA.

Otra de las fuentes fue más allá y declaró al portal estadounidense Page Six que “si bien se preocupan el uno por el otro, Devin no iba a proponer matrimonio y su prioridad es su carrera… La carrera de Kendall también domina su vida”.

Por el momento también se dice que ni Kendall ni Davin han perdido contacto, pues aunque ya no son pareja oficial, sí mantienen la gran amistad que tienen y ninguno quiere que el otro se vaya de su vida, lo que abre la posibilidad a que haya una tercera parte de este hermoso romance, porque tanto la modelo como el deportista creen que son el uno para el otro y tienen fe en que “la vida los vuelva a juntar” cuando sus agendas ya no sean su prioridad y puedan incluso pensar en conformar una familia; cabe resaltar que Jenner es la única del clan Kardashian que no ha tenido hijos, a diferencia de sus hermanas que han tenido entre tres y cuatro cada una.