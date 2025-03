‘La Abuela’ no le rebajó ni una a Karina García y la tildó de “monstruo” por feo acto en ‘La casa de los famosos’

La segunda temporada de La casa de los famosos ha sorprendido tanto a los participantes como a los televidentes, ya que la producción ha hecho que el juego sea realmente variado e inesperado, brindando así un factor sorpresa que le da un plus al programa.

‘La Abuela’ se caracterizó dentro de la competencia por ser una mujer, que aunque no tenía conocimiento del significado de algunas palabras, era frentera y les decía a los famosos la verdad de lo que no compartía de ellos.

‘La Abuela’ se despachó contra Karina García, tras salir del reality

“La monstruo es Karina, no me gusta como se vestía . Por eso Mauricio, antes de irse de la casa, le dijo que se veía más linda sin ropa” , aseguró Aleyda, recordando las palabras del actor, segundos antes de recuperar su libertad.

La nula conexión entre ella y Karina se dio desde el primer momento, según ella. “No me entró y me daba rabia lo mostrona que era. Yo le decía: ‘Deje de mostrar, la está viendo toda Colombia, su familia’. Ah, pero si hubiera sido yo, seguro me habrían mandado a tapar”, afirmó ‘La Abuela’.