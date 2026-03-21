La artista María Esther Panesso participará en Artexpo Nueva York 2026; esta es su historia

María Esther Panesso es una figura multifacética en el panorama cultural colombiano, abogada especializada en derecho de familia, con títulos en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad de La Sabana, Derecho y un MBA del IE en Madrid. A sus logros profesionales suma una carrera artística que la ha llevado a exponer en el Museo Beka del Rockefeller Center, el Congreso de la República, hoteles como el W y el Salón de Otoño de París, donde fue la primera colombiana en arte figurativo, la más joven y la tercera en sus 122 años de historia.

Este 2026, su participación en Artexpo New York cobra relevancia en un contexto donde el arte latinoamericano gana tracción internacional, impulsado por ferias que visibilizan talentos emergentes ante coleccionistas globales. Su dupla vocacional entre la defensa legal de mujeres y la exaltación de su resiliencia posiciona su regreso a la Gran Manzana como un logro que trasciende lo individual, inspirando a una generación de artistas que, como ella, son emergentes en Colombia.

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MARIA ESTHER PANESSO, ARTISTA PLASTICA. MARZO 17 DE 2026. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Legado familiar

El trayecto de Panesso hacia el arte internacional no fue lineal, sino marcado por momentos decisivos y una determinación forjada en la adversidad. Desde niña mostró inclinaciones creativas: a los 12 años pintó un fénix para un concurso en China representando a Colombia, y su tía María del Carmen Arzayús, hermana de su madre, fue pintora con exposiciones notables, incluyendo un mural en el Club Cartagena.

Su padre, Hernán Panesso, la motivaba con sesiones de pintura compartidas, inculcándole disciplina. Sin embargo, su muerte luego de una batalla contra el cáncer la afectó profundamente. “Cuando yo estaba en la universidad, mi papá se murió de cáncer y fue un proceso muy duro. Mi idea era dedicarme al arte y él era el que me apalancaba todo. Cuando él murió, dije: “Ya no puedo volver a coger un pincel”. Fue una ruptura emocional que tuve; me puse a estudiar otra cosa”, asegura. “Hice cinco años de Administración de Negocios Internacionales, me gradué de Administración y después hice cinco años de Derecho y me gradué de abogada. Tengo dos títulos”, explica.

María Esther Panesso Mercado, reconocida por ‘Forbes’ como una de las 50 colombianas más creativas del mundo, estará en París

MARIA ESTHER PANESSO, ARTISTA PLASTICA. MARZO 17 DE 2026. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Visiblemente atravesada por el duelo, María Esther honra a su padre a través de su arte. “La mejor forma de honrarlo es seguir con el camino que decidimos para los dos. Poderle decir: ‘No estás, pero lo estoy haciendo por los dos porque era nuestro sueño’”.

Su madre, costeña “supertrabajadora” que se privó de todo por sacar adelante a sus hijos, inspiró su enfoque en el derecho de familia. “Mi mamá es una berraca. La veo y digo que es una mujer dedicada a sus hijos; todos los días la veo trabajando. Tiene 72 años, se ha privado de todo por darles todo a sus hijos. Veo en esa figura materna una figura de mujer increíble. Mi mamá es costeña. Me acerqué al derecho de familia intentando ayudar a mujeres, madres de familia, porque lo vi en mi hogar”, afirma María Esther.

La artista María Esther Panesso Mercado, elegida por Forbes como una de las 50 personas más creativas de Colombia, expone sus obras en Bogotá

Esta dualidad entre su profesión y su pasión artística la acompaña desde hace años: “El derecho me gusta porque me gusta ayudar. Siento que me conecta con mi propio ser. Yo estoy segura de que estoy cumpliendo una de mis misiones, que es ayudar a mujeres como mi mamá, que pasaron momentos muy duros. Esa es mi fuente de inspiración. Si corto el derecho, corto la conexión con la vida real, con las mujeres reales, con los casos reales”, afirma.

Disciplina y propósito

Panesso destaca por un diferencial artístico con su colección Sagrado femenino, en la que plasma la resiliencia colombiana a través de bailarinas de ballet como símbolo de vulnerabilidad convertida en fuerza, así como de mujeres afro palenqueras. Para Artexpo New York 2026, su segunda vez en la ciudad tras el Museo Beka en 2023, llevará cinco obras. En una de ellas, tres bailarinas son protagonistas. “Creo mucho en el linaje femenino transgeneracional, por eso una es mi mamá y otra es mi abuela. Ellas me van dejando mis valores, su esfuerzo, su dedicación, su lucha, y eso todo se transmite y está en medio de unas palmeras por la costa colombiana. Las paletas son gris oscuro porque siento que es lo que se va y lo que está”. Su ascenso fue orgánico.

La artista explica que en pandemia empezó a publicar algunas de sus obras en Instagram y posteriormente a vender vía galería virtual y, a través de esa metodología, un comprador llamado David Rojas, fundador de Blue Castle Ventures, adquirió diez de sus obras y la conectó con el Rockefeller Center en 2023. “Estoy segura de que este es el camino que Dios quiere para mí porque todo ha sido orgánico. Hay un esfuerzo detrás, es mi pasión, hay mucha disciplina”, confiesa.

MARIA ESTHER PANESSO, ARTISTA PLASTICA. MARZO 17 DE 2026. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Sobre su paso por el prestigioso Salón de Otoño de París, uno de los bastiones históricos del arte europeo fundado como plataforma de independencia para artistas disruptivos como Matisse, Cézanne y Picasso, María Esther Panesso recuerda que recorrió “todas las galerías de París.

Siempre lo hago convencida de que en los pequeños esfuerzos están las grandes satisfacciones”, relató a SEMANA destacando su perseverancia frente al rechazo inicial.Luego de varias negativas, llegó la llamada victoriosa de una galerista, quien curó sus obras y le confirmó su participación en el histórico evento, en el cual marcó un hito como la primera colombiana en arte figurativo, la más joven y la tercera colombiana en sus 122 años de historia.

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El impacto fue inmediato: ventas múltiples que impulsaron su carrera global. “París me trajo muchas ventas. Me sentí muy bien, muy feliz; fui con mi mamá, que para mí la máxima felicidad es ver sus ojos de felicidad. Estuve con el embajador Alfonso Prada y su esposa Adriana. Fueron un gran soporte, inauguraron la exposición conmigo, me sentí respaldada por Colombia”, expresó.

La artista asegura que su paso por París fue extraordinario, pero “no es un reconocimiento que me genere ego, es más bien un reconocimiento que me genera satisfacción. Quiero dejar un legado para que los artistas digan que sí se puede”.Sobre los aprendizajes a lo largo de sus carreras y pasiones, Panesso es clara: “Podemos ser cuantas personas queramos ser. Me siento feliz de dar un ejemplo para que las personas puedan tener una vida diferente”. Para los artistas emergentes envía un consejo: “No solamente en el arte, sino para aplicar en la vida y en vivir con autenticidad.

MARIA ESTHER PANESSO, ARTISTA PLASTICA. MARZO 17 DE 2026. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Yo he sido auténtica y fiel a mí. Así venga la mejor curadora del universo y diga que eso no se puede, yo sigo mi camino con mi inspiración. Mi consejo real para los más jóvenes es que pinten lo que deseen, que detrás haya un propósito genuino que cuente su vida y se conecten con ellos mismos al crear su obra y sean auténticos, porque ahí van a encontrar el verdadero éxito”.