La obra de María Esther Panesso Mercado que interpela el futuro democrático de Colombia

La pintura muestra dos rostros femeninos casi idénticos que representan la dualidad que enfrentan hoy las sociedades.

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 4:38 p. m.
“Elecciones para la Paz” de María Esther Panesso Mercado.
“Elecciones para la Paz” de María Esther Panesso Mercado. Foto: María Esther Panesso Mercado

En medio de las alertas de la Procuraduría General de la Nación sobre los riesgos institucionales y la polarización de cara a las elecciones presidenciales de 2026, la artista colombiana María Esther Panesso Mercado presentó su obra Elecciones para la Paz, una pintura que propone una reflexión simbólica sobre el futuro democrático de Colombia y América Latina.

La obra muestra dos rostros femeninos casi idénticos que representan la dualidad que enfrentan hoy las sociedades: optar por la reconciliación o profundizar la confrontación. Las figuras transmiten serenidad, pero también la responsabilidad que implica tomar decisiones que impactan el destino colectivo.

“El rumbo de una nación depende de decisiones que trascienden lo político”, explicó la artista, quien se vinculó a una iniciativa impulsada por el procurador Gregorio Eljach.

El contraste de colores refuerza el mensaje. Los tonos cálidos evocan esperanza y vida, mientras los azules profundos simbolizan incertidumbre. Entre ambos paisajes, el agua aparece como un elemento de transición y diálogo.

También incorpora el árbol de cañaguate, símbolo de resiliencia, al florecer incluso en la sequía. Con esta propuesta, Panesso busca invitar a la reflexión sobre el valor de la democracia y recordar que la paz comienza con cada elección individual.

