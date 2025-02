Bastante se comentó sobre qué pasaría con Sasha y Milán, los hijos de Shakira y Piqué, mientras la cantante colombiana está en su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, y fue el periodista Jordi Marti quien reveló el plan que en un momento tuvo la pareja.

“ Me dicen que va a estar solo y separado de Clara Chía hasta abril, mientras dura el tour de Shakira por Sudamérica. En abril, la cantante volverá a tener a los niños con ella y él regresará a Barcelona. Sin embargo, en mayo regresará a Miami para estar con los menores hasta junio, mientras su expareja hace el tour por Estados Unidos”, dijo.

Aunque esto fue una opción, no llegó a ser realidad, pues se confirmó hace poco la noticia de que Gerard Piqué no se quedará de manera permanente en Miami para estar con sus hijos mientras Shakira está de gira con ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’.