La futbolista que renunció a su carrera deportiva para ser exitosa en OnlyFans

Sin duda alguna, los últimos meses la plataforma OnlyFans ha tenido un auge que muy pocas personas se esperaban. La red social cada día gana miles de suscriptores que, aunque pueden estar en busca de diferentes contenidos, por lo general las suscripciones se pagan para disfrutar fotos y videos sensuales de hombres y mujeres en todo el mundo.

Una de las mujeres que decidió abrir una cuenta en esta plataforma es la británica Madelene Wright, futbolista que se destacaba en el equipo femenino del Club Charltom de Inglaterra. Sin embargo, los directivos y entrenadores del equipo decidieron despedirla al enterarse de que la mujer publicaba fotos y videos sexis a través de OnfyFans.

“Cuando juegas para un equipo de fútbol se convierten en tu familia, así que alejarse de eso es difícil (…) Me sentía culpable, avergonzada y decepcionada de mí misma por mostrarme bajo esa luz”, manifestó Madelene al diario The Sun de Inglaterra, lamentándose no haber podido seguir en el equipo que participa en la FA Women’s Championship, la liga de segunda división femenina de Inglaterra.

Tras más de un mes sin recibir ofertas de otros equipos, la jugadora decidió probar suerte en la plataforma de contenido erótico OnlyFans, aprovechando el reconocimiento que logró gracias al escándalo que protagonizó y la innegable belleza de la exfutbolista.

Lo que no esperaban muchos es que este nuevo “emprendimiento” de la británica fuera aún más exitoso que su carrera futbolística, ya que solamente en su primer año en OnlyFans, Madelene ha ganado más de $500.000 libras, es decir más de $2.000 millones de pesos de colombianos.

Así lo confirmó la exfutbolista al medio de comunicación inglés: “En el primer año hice medio millón de libras esterlinas. No puedo mentir, cambió completamente mi vida, pude comprar mi propia casa, viajar por el mundo y disfrutar de lujos”.

La suscripción a la cuenta de Madelene Wright en Onlyfans por el momento tiene un costo de $24,75 dólares, es decir, un poco más de $100.000 pesos colombianos, por los cuales los suscriptores podrán disfrutar los videos y fotos más sensuales de la deportista que encontró en esta plataforma una forma inesperada de alcanzar la fama. En las últimas semanas, la británica ha comenzado a hacer contenidos por pedido exclusivo de cada cliente, por el que cobra un valor superior.

Gina Stewart, la abuela de 51 años que triunfa en OnlyFans

La mujer australiana que tiene delirando a millones de internautas le dice “no” al paso de los años. Normalmente las personas se vuelven más discretas a medida que va aumentando la edad, pero con Gina Stewart es lo contrario, pues tiene un perfil en la famosa plataforma de contenido para adultos OnlyFans.

Según la creadora de contenido, muchos de los hombres que ha tenido como pareja a lo largo de su vida son suscriptores de su cuenta.

Lo que genera gran atractivo entre los usuarios de las redes sociales tiene que ver con que, a pesar de su edad, conserva su belleza, dando la sensación de que las leyes del envejecimiento no aplican para Stewart. Y es que, según comentarios que recibe Gina en sus redes por parte de admiradores, demuestra tener entre 30 y 40 años de edad.

“No puedes mover montañas susurrándoles”, dice la modelo australiana en esta publicación, que está cerca de completar los 5 mil ‘me gusta’ en la red social Instagram.

En otra ocasión fue tendencia cuando confesó que no le gustan los sostenes, dando a sus seguidores el tiempo estimado que lleva la modelo sin usar esta importante prenda íntima que es infaltable para millones de mujeres en el mundo.

“Honestamente, puedo decir que no he usado sostén en más de 16 años”, aseguró Gina Stewart en sus redes sociales. Sin embargo, tras lanzar esa privada confesión, aseguró que lo usa exclusivamente cuando se lo exigen en sesiones de fotos, pero luego de diez minutos la modelo tiene que “arrancarlo” y lanzarlo lejos por la incomodidad que la prenda genera para su cuerpo.

La australiana dice sentirse halagada por la gran acogida que ha tenido en redes sociales, en especial con su perfil en la plataforma de OnlyFans. Además del orgullo de sentirse admirada por miles de hombres que consumen su contenido.