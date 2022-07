Deportista brasileña sorprende tras revelar cuánto gana en OnlyFans

OnlyFans es una plataforma de entretenimiento para adultos que se ha popularizado principalmente cuando algunas de las modelos cuentan las cifras que ganan por publicar su contenido, en esta ocasión fue la jugadora de voleibol Key Alves.

La deportista brasileña milita en el equipo Osasco Voleibol Clube de su país, pero encontró en las redes sociales y en la plataforma de contenido para adultos sin censura, una mejor fuente de ingresos que el deporte.

Alves dialogó con el medio Globoesporte de Brasil en donde contó sobre su pasión por el deporte, pero acepta que es más rentable su trabajo como modelo.

“Voy a hacer mi tercer año en un equipo de voleibol profesional y me considero una atleta profesional. Pero las cosas fuera de la cancha comenzaron a crecer mucho para mí. Así que comencé a prestar un poco más de atención a esa carrera paralela. Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso. El negocio es otro, como modelo, influencer, empresaria y emprendedora”, dijo Alves.

Posteriormente también reveló la cantidad que gana en las redes sociales y en plataformas de entretenimiento para adultos. “Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol y más en OnlyFans, porque el precio mensual de 16 euros es fijo”.

“Soy muy carismática con mis seguidores, les doy toda mi atención. Y siempre me gustó eso, aparecer, tomar fotos, trabajar con ‘marketing’. Así que creo que ese también es el secreto para alcanzar la marca que he alcanzado hoy”, añadió Key Alves, quien también mencionó que siempre soñó con ser reconocida.

Key publicó en su cuenta de Instagram una nota periodística en la que destacan que es una deportista muy popular por sus publicaciones en redes sociales. “Desde pequeña les dije a mis padres que sería conocida en todo el mundo y no fue nada fácil. De hecho, la intención de todo esto es que la gente de todo el mundo sepa quién soy y no lo que dicen de mí”, escribió la deportista en la publicación.

“Esto es solo el principio, gracias a mi Dios, gracias al mundo”, añadió en su publicación Key Alves, quien es la jugadora de voleibol profesional con más seguidores en redes sociales en el mundo.

El nuevo negocio de Aura Cristina Geithner en OnlyFans: ahora vende su ropa interior

La actriz Aura Cristina Geithner es reconocida por su talento artístico y su belleza física, hecho que le ha permitido tener miles de seguidores en toda América Latina. Esto ha provocado que, durante el último tiempo, la artista tenga su propia cuenta en OnlyFans, donde publica fotos y videos explícitos para los usuarios que paguen la suscripción.

Este hecho causó un gran revuelo en el medio, pues no es muy normal que famosas de la farándula colombiana incursionen en el mundo erótico de OnlyFans. Sin embargo, Aura Cristina lo hizo con mucho orgullo, afirmando que desde que comenzó a posar en traje de baño y desnuda, empezó a disfrutar esa sensación que producía su sensualidad.

Ahora la actriz también tendrá un nuevo producto que pocas personas alcanzaron a imaginarse que podría ser una estrategia de negocio: Aura Cristina Geithner empezará a vender su ropa interior usada.

Así lo confirmó en una entrevista en Telemundo, donde la actriz de 55 años confesó que, si bien no hay muchas personas dispuestas a pagar por tener ropa interior usada, sí hay un grupo de hombres y mujeres que les interesaría comprar las prendas que usa Aura Cristina a modo de fetiche o colección.

“Son tanguitas muy finas, muy bonitas. Las uso, obviamente soy muy cuidadosa y muy higiénica, yo no entrego tanguitas sucias ni mucho menos, pero sí están impregnadas con mi olor personal”, afirmó la actriz y modelo en Telemundo.