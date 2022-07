La historia detrás de la ‘patadita de la suerte’ que le dio Darío Gómez a Francy

La intérprete de Si se fue, se fue conoció a Darío a los 9 años, cuando este la vio cantar en el Valle del Cauca y quedó encantado con su voz.

Tres años después de ese encuentro, Francy ya estaba grabando en Medellín con la casa disquera del ‘Rey del Despecho’. Desde entonces la apoyó y estuvo en comunicación con ella. “La última vez que nos vimos fue en el programa ‘Día a día’, allí celebré 30 años de carrera. Jamás imaginé que sería nuestra despedida”.

La primera vez que Francy grabó una canción, lo hizo a los 11 años en el estudio de Darío. - Foto: Cortesia

Recuerda, con mucha gracia, un concierto en Risaralda al que él la invitó. “Yo estaba empezando y él le dijo al público: les quiero presentar a una de mis pupilas. Me sacó al frente y, a lo Jorge Barón, me dio la patadita de la suerte, pero me pegó tan duro que casi me saca de la tarima. Y creo que fue efectiva, me trajo suerte, pero me dio durísimo. Siempre me aconsejó que trabajara muy duro, que después vería la recompensa”.

Darío la llamó: 'La voz popular de América'. - Foto: Cortesía del artista

Por eso, ella no duda en decir que el maestro será eterno. “Su voz nunca va a morir, él no está, pero se va a quedar con nosotros durante años. Siempre voy a recordar ese abrazo que me dio tan grande, el día de la grabación del programa”.