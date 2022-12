La histórica actriz Jane Fonda le está ganando la batalla al cáncer que padece y ya puede suspender la quimioterapia

El pasado mes de septiembre Jane Fonda anunció que padecía cáncer. La actriz, que llevaba meses luchando contra un linfoma no Hodgkin, cumplirá 85 años el próximo 21 de diciembre y ha recibido el mejor regalo anticipado: la enfermedad entró en remisión.

“El mejor regalo de cumpleaños. La semana pasada mi oncólogo me dijo que mi cáncer está en remisión y que puedo suspender la quimioterapia. Me siento bendecida y afortunada. Os doy las gracias a todos los que rezasteis y me enviasteis buenos deseos. Estoy segura de que eso jugó un papel importante en las buenas noticias”, señaló la actriz.

“Estoy especialmente feliz porque, si bien mis primeros cuatro tratamientos de quimioterapia fueron bastante fáciles para mí, solo unos días de cansancio, la última sesión de quimioterapia fue difícil y duró dos semanas, lo que dificultó mucho hacer cualquier cosa”, escribió la intérprete en Instagram.

Fonda, cuando comunicó lo que sufría, afirmó que su enfermedad era “muy tratable”, revelando que el 80 % de pacientes logran sobrevivir. “Tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy una privilegiada en eso. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y muchas de ellas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo, y eso no está bien”, afirmó en esa ocasión.

Fonda no ha parado de trabajar y en 2022 estrenó los últimos episodios de la temporada 7 de Grace and Frankie. Además, recientemente también participó en el doblaje de Luck y Stoner Cats.

Jeff Bridges, otro famoso de Hollywood que le ganó la batalla al cáncer

“¿Cómo me siento? Me siento espectacular”, exclamó Jeffrey Leon Bridges, actor de actores, rostros de rostros, voz de voces. Lo afirma cuando se le pregunta cómo vive el regreso a las pantallas, en su primer rol protagónico en la era de las series de prestigio, luego de ganarle el pulso a la muerte.

Hoy suena convencional que un actor de Hollywood incursione en una serie, pero este no es cualquier caso: se trata de ‘The Dude’ (como se le conoce desde su icónica interpretación en The Big Lebowski) regresando “del otro lado” a sus 73 años para interpretar un thriller psicológico de mecha lenta, pero también de confrontación y golpes fuertes. La serie ve la luz luego de detener su producción por 15 meses y retomar la actividad, contra muchos pronósticos. Es una obra renacida e inspirada, si se quiere, por Bridges, su actor principal y productor ejecutivo, que durante ese tiempo enfrentó un cáncer en el sistema linfático y un diagnóstico de covid positivo. No debía sobrevivir, pero sobrevivió, y sigue sumando pasos valiosos.

El californiano, nacido en 1949, hijo del actor cómico de televisión Lloyd Bridges, activo en las pantallas de cine desde los años setenta, reconoce más que nunca la fortuna de estar rodeado de gente que lo adora y hacer lo que ha amado por tanto tiempo. Por ahora, eso no le cambia las rutinas de rodaje. Bridges afirma que, por ahora, en el set “me siento igual, quizás algo más fuerte”.