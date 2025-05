La Jesuu y Yina Calderón protagonizaron fuerte enfrentamiento en ‘La casa de los famosos’: “Quédese quieta”

En las últimas horas, se presentó un fuerte altercado en La casa de los famosos Colombia, pues luego de que se retransmitiera la tercera edición del cine, en la que las estrellas tienen la oportunidad de ver las cámaras de los momentos más polémicos de la competencia, La Jesuu se fue en contra de Yina Calderón por su trato hacia Karina García.

La discusión empezó en el momento en el que la influenciadora que regresó a la competencia, escuchó a Yina Calderón diciéndole a Karina que no se dejara ‘envenenar’ de ella, por lo que no aguantó y en medio del enojo, comenzó a gritar en medio de la sala.

La Jessu regresó a ‘La casa de los famosos’ y le declaró la guerra a Yina Calderón: “doble cara” | Foto: Canal RCN

“Asume tus errores, tonta. No eres nadie, usted no sabe ser ni amiga, ni persona, es una tonta y se lo voy a decir así tan claro (…) Hubo un cine, no me lo estoy inventando. Es tonta, falta de criterio, cagada, se mete con el que puede. No le da para pararse acá conmigo, se mete con el que sabe que no le va a responder, eso es lo que es ella”.

En medio del ruido que se generó en la casa, varios de los participantes llegaron al lugar para intentar resolver el conflicto. Sin embargo, después de algunos minutos, Yina decidió contestarle frente a las cámaras del reality del Canal RCN.

“Quédese quieta porque si me toca la expulsan y no merece ser expulsada, yo ya viví una expulsión y eso es muy hiju#*@. Yo ya fui expulsada una vez y eso no es bueno”.

Pese a que ha reaccionado de forma fuerte al pelear con otros integrantes de la casa, en esta ocasión se mostró serena y le repitió varias veces que no tuvieran un acercamiento físico, pues debido a las normas del programa, sería despedida de la producción.

@elrayetvoficial YINA LA REINA DEL REATING EXCLUSIVA 24/7 LA CINTA TV en facebook 🌟🖤📺lacasadelosfamososcolombia colombia melissagate lcdlfallstars LaCasaDeLosFamososCol yayayayachallenge yinacalderon viralpost lcdlfcolombia famosos teamyaya fypシ゚ TeamMelissa camilotrujillo TeamEMIRO emironavarro cuentahuesos laliendra normanivia lcdlfallstars flacosolorzano peluchesche LaAbuela lcdlfcolombial COYA karinagarcia LaCasaDeLosFamososColl DonMauricio karinagarcia Alerta ♬ sonido original - EL RAYE TV OFICIAL - EL RAYE TV OFICIAL

“No, yo no te voy a tocar, ¿tú crees que yo me voy a ensuciar las manos con vos?“, dijo la mujer de 23 años.

Estas palabras fueron ignoradas con Yina, quien le dio un mensaje a los televidentes mientras caminaba hacia el confesionario, pues manifestó importante tener una conversación ‘El Jefe’ después de lo ocurrido.