La joven que sorprende en redes sociales por su parecido con Lina Marulanda

Su nombre es Mariana Fernández y no solo es influenciadora sino actriz y modelo. Su cuenta de TikTok la utiliza para promover productos de belleza y entregar tips sobre estos.

Pero no solo su contenido la ha hecho famosa sino también su belleza. Además, varias personas llegan a su cuenta en TikTok y no dudan en manifestar el parecido que tiene con la desaparecida presentadora, Lina Marulanda.

“La reencarnación de Lina Marulanda”; “Dios santo no lo puedo creer, es igualita a Lina Marulanda y tiene hasta su misma voz, no lo puedo creer”; “es idéntica a la voz y rostro de Lina Marulanda” y “Te veo porque me recuerdas a Lina Marulanda, ella era hermosa y elegante”; “me impactó el parecido con Lina Marulanda”; “Tienes un aire de Lina Marulanda”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones de la joven.