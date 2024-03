La jugosa suma de dinero que se habría ganado Jose Miel por participar en ‘La casa de los famosos Colombia’

Los mejores memes que dejó la nueva nominación de Nataly Umaña, “el domingo no te salvas”

La suma de dinero que se llevó José Miel, quinto eliminado

Según se ha podido saber, a cada participante se le paga una suma de dinero semanal, por lo que entre más tiempo duren será más plata la que se llevan en sus bolsillos y el cantante no es la excepción.

A la cifra, y debido a que muchos de los televidentes no sabían que a los participantes les pagaban, en redes sociales reaccionaron con comentarios como, “Mucho dinero para lo poco que hizo”. “No sabía que les pagaban, pero es demasiado dinero”. “Lo eliminaron por hablarle feo a los perritos, bien hecho”. “Bueno, se llevó buena plata por no hacer nada”.

¿Qué dijo José Miel de Nataly Umaña tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Tras ser eliminado del reality, el participante no evitó dar su opinión de lo que ocurre dentro de la casa estudio con Nataly y Melfi , lanzando una contundente pulla.

Así se pudo ver durante su participación en el after show de VIX , donde José estuvo invitado y donde aprovechó para expresar que si Umaña, “se lo hizo a Alejandro, también se lo hará a Melfi”.

“Yo siento que hay muchas mujeres que se sintieron identificadas en el sentido de que están casadas y de pronto su relación ya no va más allá o se sienten mal, entonces siento que ser sincero y honesto con uno mismo, con su pareja, de decir las cosas y no llegar a un reality donde te está viendo toda Colombia, y toda Latinoamérica, todo Panamá, y estar con otro ‘man’ sin haber terminado una relación. A mí eso me parece un poco terrible”, expresó Miel.