Los memes que dejó desplante de ‘Culotauro’ a Diana Ángel por preferir dormir con un hombre en ‘La casa de los famosos’

Memes de desplante de ‘Culotauro’ a Diana Ángel

¿Qué dijo Diana Ángel por decisión de ‘Culotauro’?

Además, Ángel aprovechó un momento para hablar con Camilo Díaz y expresarle lo que estaba sintiendo por su decisión, manifestándole que “Si tú a mí no me das permiso de entrar, yo no voy a entrar... no me interesa, pero me sorprendió lo de Alfredo, en ese momento, pasó y fuiste supercontundente conmigo, no me hubiera esperado eso”.