La Liendra logró su objetivo e hizo millonaria donación a colegios, con recursos que obtuvo de sus documentales: “Cumplimos la meta”

El creador de contenido colombiano Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, realizó la donación de 1.000 kits escolares destinados a niños y niñas de comunidades vulnerables, gracias a los recursos recaudados a través de sus documentales publicados en YouTube.

La Liendra donará su millonaria ganancia tras recordar la vida que tenía antes de la fama: “Lo juro”

El proyecto solidario nace luego que La Liendra decidiera destinar el dinero generado por los documentales publicados en su canal de YouTube durante el último año, cerca de 100 millones de pesos colombianos a la compra de útiles escolares para estudiantes que iniciaron sus estudios con los implementos necesarios para sus estudios.

La iniciativa fue desarrollada principalmente en La Tebaida, Quindío, municipio que vio crecer a Mauricio y vio los primeros años de La Liendra, su familia, amigos y personas de la comunidad también hicieron parte de esta linda obra social, organizó la logística, armado y distribución de los kits escolares.

Además, la actividad permitió generar empleo temporal para habitantes del sector, quienes participaron en el proceso de carga y entrega del material.

Durante varios días, La Liendra ha recorrido escuelas rurales y zonas de difícil acceso, priorizando instituciones donde los estudiantes, a pesar de llevar semanas de clases, aún no contaban con útiles básicos para su formación académica.

“La idea era devolverle algo a la gente que siempre me ha apoyado. Este dinero viene del cariño de quienes ven mi contenido, y sentí que debía transformarse en algo que realmente ayudara”, expresó el creador durante una de las jornadas de entrega.

Los kits escolares incluyen implementos esenciales para el desarrollo académico de los estudiantes, contribuyendo a mejorar sus condiciones de aprendizaje y apoyar a familias que actualmente enfrentan dificultades económicas.

Con esta acción, La Liendra reafirma su compromiso social y demuestra cómo el impacto digital puede trascender las plataformas para generar cambios positivos en las comunidades.

La Liendra se mostró emotivo por lograr la entrega de los kits

A través de su cuenta oficial de Instagram, este creador de contenido publicó un video bastante conmovedor en el que mostró todo el proceso de la entrega de estos kits.

En este clip, La Liendra habló con la voz entrecortada del orgullo que sintió al poder lograr la entrega, luego de que recibiera amenazas por este objetivo que tenía.

“Muchachos, muchas gracias de verdad. Tengo solo agradecimiento de verdad, este es el quinto colegio que he visitado ya, que lo que venimos haciendo no es solamente es en esta institución sino que es en el pueblo completo. Lo que ustedes me han hecho sentir en este momento no lo sentía hace muchísimo tiempo. Gracias de verdad muchachos, gracias”, dijo frente a un micrófono en el colegio en el que hizo la entrega de los kits.

“Disfruté cada segundo de esta donación, y lo mejor: cumplimos la meta, entregamos los 1.000 kits estudiantiles. Conocimos colegios que quedaban muy alejados, a bordo de carretera, pero con unos niños con unas ganas de salir adelante inmensas. Colegio que para llegar a ellos, este era su método de transporte (camión). Había uno que tenía hasta gallinas, ese fue mi favorito; y lo mejor: pude hacer una donación gigante en el colegio en el que yo estudié. Gracias por haber visto los documentales, fue un gusto y un placer haber entregado estos 1.000 kits. Gracias por ver mi contenido y hasta la próxima”, concluyó.