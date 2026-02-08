Gente

La Liendra expuso amenazas por importante decisión que tomó con millonaria suma que donaría: “No era el que yo estaba buscando”

El influencer fue claro sobre lo que estaba pasando, enmarcando las razones de esta decisión.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

8 de febrero de 2026, 4:00 p. m.
La Liendra se refirió a proyecto que tenía con dinero que ganó.
La Liendra se refirió a proyecto que tenía con dinero que ganó. Foto: Instagram @la_liendraa

Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como La Liendra, sorprendió a su comunidad digital al revelar que no conservará ningún ingreso obtenido por sus más recientes documentales, los cuales han tenido una alta acogida entre el público. El influenciador, quien atraviesa una nueva etapa en su carrera, decidió darle un enfoque social a este proyecto y busca involucrar directamente a sus seguidores en el destino de esos recursos.

Mediante publicaciones en sus historias de Instagram, el creador de contenido detalló la cifra alcanzada por este trabajo audiovisual. Según explicó, los documentales le generaron cerca de 29.000 dólares, una suma que equivale a alrededor de 100 millones de pesos colombianos.

En su mensaje, La Liendra dejó clara su postura frente al dinero y abrió el debate con su audiencia. Afirmó que no recibirá esos recursos y que serán entregados en donaciones, invitando a sus seguidores a proponer ideas sobre cómo y a quién beneficiar, reiterando que el objetivo es aportar a una causa solidaria y no obtener un beneficio personal.

“¿Qué quieren que haga con ellos, dónde los ponemos? Denme ideas. Pero algo que sí les digo y lo juro por Dios, es que esa plata se va a ir a donación, yo no los voy a recibir, los leo”, expresó.

No obstante, el famoso tomó las decisiones con respecto a este dinero, anunciando que ya tenía claridad sobre qué haría. La noticia no gustó a muchas personas, quienes arremetieron contra él y reprocharon su actuar.

La Liendra, que vivió experiencias paranormales, aseguró que donaría esto en kits escolares para jóvenes de bajos recursos, impulsando la educación de una manera directa. Lo crudo fue que lo insultaron y amenazaron, despertando en él incomodidad al ver la manera de reaccionar de más de uno.

Me están amenazando, me están insultando, porque tomé la decisión de que los 100 millones de pesos que mis documentales generaron sean donados en mil kits para colegios de bajos recursos. Este video es para pedirles disculpas y perdón a todas esas personas que tal vez no están de acuerdo con la forma en la que lo voy a donar”, dijo.

“Muchas las indagué, pero el proceso de donación no era el que yo estaba buscando. Muchachos, no quiero simplemente mandar 100 millones a un lugar y que alguien se encargue de comprar o entregarlo... quiero ser parte de cada proceso de donación, asegurándome de que cada peso llegue a la persona que lo necesita”, comentó.

La Liendra apuntó que generará empleos y hará algo más efectivo, olvidándose de entregar el dinero para que sea administrado por personas ajenas a su equipo.

Voy a comprar los implementos en una tienda colombiana, vamos a generar empleos para armar los kits y repartirlos. Aparte, vamos a hacer una donación gigante a los colegios y a los jóvenes de bajos recursos”, concluyó, pidiendo una disculpa.

La Liendra se refirió a los 'realities' y dejó un fuerte mensaje.

