La lujosa casa que están construyendo Iván Lalinde y su pareja

Iván Lalinde es uno de los presentadores más reconocidos a nivel nacional gracias a su larga trayectoria en la televisión colombiana y en el mundo del entretenimiento. Es recordado por producciones como El Precio es correcto, La Voz y en la actualidad hace parte del programa matutino de Caracol Televisión Día a Día en el que ha logrado demostrar su talento que lo ha llevado a conseguir miles de seguidores en las redes sociales donde los mantiene actualizados de su vida diaria y donde en algunas ocasiones revela detalles de su vida privada.

Hace algunos días, el nacido en Medellín, contó a los usuarios que se encontraba trabajando en un proyecto de construir una casa. Aunque no ha revelado detalles, el periodista realizó una dinámica de preguntas y respuestas por medio de las historias en su cuenta oficial de Instagram, en la cual respondió algunas inquietudes de sus seguidores respecto al proyecto que lleva a cabo

En octubre de 2021 regresó al canal Caracol. - Foto: Cortesía Claudio Pierri

Una de las incógnitas que respondió el presentador fue la de los avances que tenía la construcción, que estaría a las afueras de la ciudad. Lalinde reitero que “la casa está espectacular, no se imaginan, no les he querido mostrar porque no me quiero volver cansón con el tema porque va despacio y por partes porque eso es un billete largo”

Así mismo, aseguro que la construcción va por buen camino y que la licencia de construcción ya se encontraba autorizada. “Yo a veces no sé en qué nos metimos, pero bueno, la vamos a sacar adelante. Hay muchos temas que tiene uno que superar todos los días. Lo de la licencia ya está superado todo y recibí materiales. Hay una cantidad de cosas porque es una obra gigantesca”.

Posteriormente, el comunicador de 49 años público un video en el que se observa el avance de la construcción.

Iván Lalinde confesó lo duro que fue despedirse de su madre

El mes de diciembre no fue el mejor para Iván, pues mientras para algunos es una época de celebración, para el presentador fue de profunda tristeza, pues el 22, de ese mes, falleció su querida madre.

El presentador se sinceró sobre lo ocurrido con su madre. - Foto: Instagram @ivanlalindeg

Los últimos años han sido de fuertes pruebas para el presentador, pues su padre falleció durante la pandemia, víctima del covid-19 y hace poco su querida madre Tere Gallego de Lalinde, de 92 años.

Al hablar del modo en el que él se despidió de su madre, empezó a recordar los momentos previos y señaló que ella venía luchando contra una neurisma abdominal.

“Yo ya me había despedido de ella, pero uno nunca está preparado para eso (...) mis hermanos me llamaron en la noche y me dijeron ‘gordo la mamá se puso malita, tuvimos que salir en ambulancia’, entonces para que estés pendiente”, relató Iván.

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana. - Foto: Instagram

El presentador afirma que él alcanzó a pensar que su mamá se iba a morir ese día y decidió rezar, prender velitas e intentar despedirse de ella.

“Cuando me dijeron recé, lloré y prendí velitas (...) mis hermanos me dijeron ‘¿te esperamos’ y yo les dije ¿te esperamos pa’ qué? no, yo no voy a ver a mi mamá muerta y respeto mucho eso que mucha gente hace, de despedirse así, pero yo no, yo no quería ver el cuerpo frío de mi mamá”.

Iván continuó diciendo en la entrevista que llegó a Medellín y le sorprendió que todo el proceso fue muy rápido: “Había mucha paz en la casa y yo me metí al cuarto de ella como para despedirme y el olor, dijo con la voz entrecortada, abrí el clóset y ya no había nada, y yo ¡wow!”.

Con los ojos llenos de las lágrimas, Lalinde recordó: “me abracé a la almohada y me quedé ahí como una hora tranquilo, respirándola”.