La millonada que costaba el Lamborghini que rifó Shakira: el ganador sufrió aparatoso accidente

No obstante, hace algunos días, se viralizaron por medio de las redes sociales, una serie de fotografías y videos en las que se pudo observar cómo quedó el Lamborghini después de haber sufrido un aparatoso accidente en las calles de Estados unidos, el cual, al parecer, habría sido causado por un vehículo que habría destrozado gran parte de su carrocería.

Aunque por el momento no se tiene mucha información sobre lo sucedido, medios internacionales afirman que el accidente se habría provocado luego de qué uno de los dos vehículos cruzara a un semáforo en rojo, impactando fuertemente y generando grandes daños.

Pese a que los fanáticos de Shakira y los seguidores del artista han estado esperando su pronunciamiento sobre el accidente, el hombre no ha hecho ninguna publicación al respecto.

Sin embargo, eso no ha impedido que los usuarios de internet se pronuncien con respecto a lo sucedido y compartan sus opiniones.

“No duele porque no valió. Pero duele porque es un Lambo”; “La aseguradora le va a pagar todo el carro”; “Definitivamente al que no le cuesta... No le importa. Lástima debió haber sido para alguien que si lo hubiese querido tener y cuidar” y “Lo hubiera vendido apenas lo ganó y estaría tapado en la plata, pero tanta quejadera y se quedó el carro y ahora lo choca”, son algunas de las que más llamaron la atención.