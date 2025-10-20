La millonaria suma que Yina Calderón tendría que pagar tras retiro de la pelea contra Andrea Valdiri

La pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, que se llevó a cabo el 18 de octubre de 2025 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, fue uno de los eventos más esperados del espectáculo y el entretenimiento digital en Colombia.

El combate formó parte del evento Stream Fighters 4, organizado por Westcol, un popular creador de contenido y streamer del país.

La pelea generó gran expectativa debido a la creciente rivalidad entre ambas influenciadoras, la cual se había ido construyendo en redes sociales a través de indirectas, declaraciones y comparaciones que encendieron la conversación digital y llevaron a que el público esperara un enfrentamiento intenso y lleno de sorpresas.

Yina Calderón es una influenciadora reconocida por su participación en programas de televisión y su presencia en redes sociales, mientras que Andrea Valdiri es una empresaria y bailarina de gran popularidad que también ha ganado fama como creadora de contenido. Ambas aceptaron este reto con el objetivo de resolver sus diferendos de manera poco convencional y ofrecer un espectáculo para sus seguidores y el público en general.

Sin embargo, la pelea no se desarrolló como se esperaba. A menos de 20 segundos del inicio, Yina Calderón pidió al juez que detuviera el combate, pues no estaba oponiendo resistencia a los golpes de Andrea Valdiri y se mostró visiblemente afectada, lo cual desató la indignación del público presente, que abucheó y lanzó objetos en señal de molestia. En contraste, Andrea Valdiri se mantuvo firme en el ring, ganándose el apoyo de los espectadores que valoraron su actitud.

Este retiro de la pelea tiene consecuencias económicas significativas para Yina Calderón. Según Andrea Valdiri, quien respondió a preguntas de seguidores en vivo, cualquier competidor que abandone la pelea antes de tiempo debe pagar una multa considerable estipulada en el contrato.

Calderón abandonó la pelea. | Foto: Stream Fighters - Westcol

En este caso, la suma asciende a alrededor de 196 millones de pesos colombianos. Esta penalidad económica es aplicable a ambas participantes en caso de retiro y refleja la seriedad con la que el evento fue organizado y la intención de evitar cancelaciones o retiros que afecten la logística y experiencia del público.

Además, Valdiri aseguró a que, dado que Yina enfrenta controversias financieras públicas, podrían presentarse dificultades para cumplir con dicho pago, agregando un tono sarcástico a su comentario. Esta situación ha generado diversas reacciones en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes critican la actitud de Yina y quienes defienden su derecho a detener el combate por motivos personales o de salud.