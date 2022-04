La participante de Masterchef que sufrió abusos en su infancia

El pasado 19 de abril, Pamela Ospina, una de las comediantes que llegó este año a MasterChef Celebrity Colombia con la esperanza de convertirse “en la celebrity número uno de la cocina nacional”, dijo adiós al programa.

La antioqueña no pudo con la tensión que le generó cocinar una lengua como proteína principal de su plato, por lo que fue escogida por el jurado para abandonar el reality, asegurando que sus errores fueron mucho más críticos que los de sus compañeros.

Sin embargo, gracias a su paso por el famoso programa de cocina, la comediante logró alcanzar un poco más de fama a escala nacional, acaparando, por supuesto, la atención de los programas de RCN tras su salida.

Una de estas producciones fue ‘Buen día Colombia’, a la cual Pamela asistió como invitada, siendo una costumbre que los personajes que salen de MasterChef asistan a este programa al día siguiente de su eliminación.

En la conversación que tuvo con los presentadores del matutino, salieron a relucir no solo preguntas de su profesión, sino también de su vida privada y de la importancia del concurso de cocina en su personalidad.

Cabe recordar que justo antes de su despedida, Claudia Bahamón dedicó unas palabras de apoyo y motivación para Ospina, asegurando que su paso por el programa era precisamente para intentar sanar heridas de su pasado, mismas que no pasaron desapercibidas en algunos episodios.

Según explicó en el programa de las mañanas, las dos (Ospina y Bahamón) conversaron muchísimo sobre las experiencias dolorosas que la comediante vivió cuando era niña, etapa en la que fue abusada; sin embargo, en ningún momento de la entrevista mencionó la clase de abuso de la que fue víctima, ni la persona que la violentó.

“Yo, muy pequeña, sufrí unos abusos y ese hecho, pues como que me ha hecho la persona que soy, para bien o para mal. Me ha vuelto una persona fuerte, me ha vuelto una persona contundente”, dijo Pamela.

No obstante, este episodio no solo creó en ella un carácter fuerte y poderoso, sino que, según contó, también dejó secuelas que, aunque ella no quiera, terminan generando vulnerabilidades en su vida.

“También me ha hecho vulnerable a ciertos tipos de tratos que en el momento de encontrarnos esos tratos, me remueven muchas cosas. Porque es el temor de que cuando las personas que tú les caes mal, que en este caso son celebridades, tú sientes que al principio es mejor no decir nada, mejor tragarte eso, mejor seguir adelante y como ignorar eso que está sucediendo, pese a que te duele”, explicó, recordando los choques que tuvo con Tostao y Aco Pérez, dos de los participantes más criticados por los televidentes en esta edición de MasterChef Celebrity.

De hecho, uno de los momentos más tensos entre estos personajes se dio precisamente el día que Pamela salió del concurso. Mientras que los demás compañeros bajaron a darle un abrazo a la humorista y demostrar la tristeza por su salida, tanto ‘Tostao’, como ‘Aco’ decidieron quedarse en el balcón, asegurando que simplemente no les nacía bajar a despedirse de ella.

“Dios bendiga a la humorista. Para nadie es un secreto que Pamela me la tenía al rojo y nunca supe por qué”, explicó el cantante de ChocQuibTown, mientras lo entrevistaban tras bambalinas.

Por su parte, el actor aseguró que había logrado hacer un “jaque mate”, luego de que los jueces notificaran la salida de Ospina.

“Se va una persona que tenía una energía muy densa”, dijo ‘Aco’ durante las entrevistas.

En redes sociales, muchas personas no dudaron en criticar esta actitud, asegurando que, contrario a lo que dijeron los famosos, “Pamela es mil veces más humana y buena persona que ‘Tostao’ y ‘Aco’. Se sabe que allá están es para cocinar, pero si no fuera por cuestión de suerte, ‘Tostao’ no estaría en el balcón y Aco hace mil años hubiera salido”.