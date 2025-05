“En esa época estaba cuadrada con un argentino que apareció de la nada, ingeniero de sonido. Con ‘apareció de la nada’ me refiero a que llegó a Colombia por un trabajo y lo conocí sin referencias ni nada, pero me enamoré. Cuando nos casamos, llevábamos un año y medio de novios...me casé en 2010, me casé por lo civil, en una notaría, una cosa muy sencilla. Nosotros no pensábamos sino en ir, firmar el papel y ya, salir. Me casé de negro”, mencionó.