Lady Gaga celebró sin maquillaje y al natural su nominación al Óscar 2023

La cantante Lady Gaga vuelve a ser protagonista en las nominaciones a los premios Óscar y no es por una cinta que ella misma haya protagonizado, como sucedió la última vez, sino por ser la voz y una de las autoras de la canción oficial de una de las películas más taquilleras de todo 2022 y que también está en la competencia para llevarse uno de los galardones más apetecidos por los integrantes de la industria de Hollywood.

La estadounidense intérprete de éxitos como Bad Romance y Born This Way ya es una amiga cercana a los Óscar, pues desde 2015 se ganó su lugar en dicha premiación cuando deslumbró a todo el mundo con el inigualable homenaje que le hizo a la legendaria Julie Andrews cantando algunas de las canciones de la mítica película La novicia rebelde, interpretada por la longeva actriz de 87 años.

Lady Gaga con su Óscar a Mejor canción por su sencillo Shallow. Foto: Instagram @ladygaga. - Foto: Foto: Instagram @ladygaga.

A partir de ese momento, Hollywood empezó a ver a Gaga con otros ojos, ya no como la histriónica y extravagante diva pop, sino como la artista integral que es, siendo una soprano con las mejores voces de la industria, que también es bailarina profesional y actriz de método, como ha demostrado en varias ocasiones con proyectos cinematográficos que incluyen elencos de lujo.

Un año después, en 2016, Gaga volvería a estar en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles, pero esta vez ya no rememorando canciones de otros artistas, sino cantando una canción propia compuesta especialmente para el documental The Hunting Ground, llamada Til It Happens to You, que interpretó en un sastre blanco inmaculado mientras tocaba un piano de cola del mismo color que pronto se vio rodeado de un grupo de víctimas de abuso sexual, quienes se tomaron de su mano para enviar un mensaje poderoso para aquellos que han sufrido de este mal, diciéndoles “no están solos” y “no es tu culpa”.

Dicha canción estuvo nominada en la categoría de Mejor canción original, sin embargo, no se llevó el galardón. Aun así, Gaga pudo dejar un precedente enorme diciéndole a Hollywood que ella volvería a estar allí y con más fuerza, asunto que cumplió en 2018 cuando arribó a la gala, ahora no solo nominada a esta categoría por su canción Shallow, sino también como Mejor actriz por su protagónico en la cinta A Star Is Born.

Gaga canta la canción original de Top Gun: Maverick. Foto: Instagram @ladygaga. - Foto: Foto: Instagram @ladygaga.

La película dirigida y también actuada por el reconocido Bradley Cooper, también estuvo nominada, por lo cual tanto él como Gaga eran invitados obligados en dicha edición de los premios, donde juntos le regalaron a la humanidad una de las presentaciones más sublimes y magníficas de la historia de los premios, no solo porque la canción es sumamente emotiva y estaba en los primeros lugares de los charts mundiales, sino por la complicidad con la que los actores la interpretaron, despertando rumores sobre un posible amorío entre ellos.

Al final, Gaga por fin recibió su Óscar gracias a que la canción ganó en la categoría musical, premio que ella recibió sumamente emocionada ante una larga ovación por parte del público asistente. Por otro lado, el premio a Mejor actriz se lo llevó la inglesa Olivia Colman por su rol protagónico en la cinta La Favorita, donde interpretó a la reina Ana de Gran Bretaña. En el discurso de aceptación, la misma británica señaló a la cantante al final de su discurso.

Ahora Gaga tiene una nueva oportunidad de volver a brillar en el escenario de los premios de la Academia, cuya edición 95 se llevará a cabo el próximo 12 de marzo. Allí podrá interpretar la canción Hold My Hand, que hace parte de la banda sonora de la cinta Top Gun: Maverick, la versión más actual de uno de los proyectos cinematográficos más importantes en la carrera del actor Tom Cruise.

Los actores se conocieron gracias a la cinta Top Gun: Maverick. Foto: Instagram @ladygaga. - Foto: Foto: Instagram @ladygaga.

“¡Muchas gracias a la Academia por nominar mi canción Hold My Hand para un Óscar este año! Escribir esta canción para la película Top Gun: Maverick fue una experiencia profunda y poderosa que nunca olvidaré. Estoy muy agradecida por la magia de la música y el cine. Te amo mi coescritor @bloodpop ¡Estoy en el set filmando en este momento. Mucho amor para los pequeños monstruos! 🃏”, escribió Gaga en su publicación de aceptación de la nominación, donde se mostró al natural, sin una sola gota de maquillaje, dejando claro que es una de las mujeres más bellas de la industria, que nunca para de trabajar y que se siente humilde y agradecida con cada uno de los reconocimientos que le llegan a su vida.