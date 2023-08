Las palabras reflexivas de Mónica Fonseca en medio del escándalo de acoso que rodea a su esposo Juan Pablo Raba

Se trata de Joseline Rodríguez, quien en una entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Campos, mencionó que vivió un incómodo momento con el actor Juan Pablo Raba, pues cuando ingresó a trabajar en un canal de Venezuela, el bogotano le habría preguntado si ella era nueva, si conocía los espacios del canal, a lo que ella siempre dijo que no, por lo que él se habría ofrecido a enseñarle todo el lugar, en especial donde se graban las novelas, pero que pasó algo que ella no se esperaba.

“Yo, como pude, lo empujé. En eso vi que entraron unos camarógrafos. Salgo corriendo, me voy al baño, en donde tenía un locker y llego a llorar. Ahí, las vestuaristas me preguntaron qué pasaba y yo les digo: Ese hombre me intentó agarrar y meterme mano’. Ellas me dijeron: ‘Cállate, no digas nada, porque si hablas de esto te van a botar es a ti’”.