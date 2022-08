Las polémicas y amores más sonados de la vida del Tino Asprilla

Desde que Faustino Asprilla, más conocido como el Tino, se volvió un estandarte del fútbol colombiano, así como de la Selección Colombia, el exjugador se ha visto envuelto en diferentes polémicas por las relaciones que ha mantenido a lo largo de su vida, especialmente con mujeres de la farándula colombiana.

El primer noviazgo del exjugador de Atlético Nacional fue de colegio, con una mujer llamada María Fernanda. Sin embargo, el Tino explicó que no se llegó a nada porque en ese tiempo era muy tímido.

No obstante, cuando el talentoso delantero se convirtió en un jugador destacado de la liga colombiana, comenzaron a surgir los rumores de tener varios amores en diferentes ciudades, ganado así el apodo del ‘Romeo’ del fútbol colombiano.

Luego de su llegada al Parma de Italia, el exjugador se involucró con Catalina Cortés, a tal punto que en 1992 nació su hijo Santiago Asprilla, razón por la cual decidieron casarse por lo civil. No obstante, luego de tres años de matrimonio, la pareja decidió divorciarse, según se ha mencionado, por las infidelidades del jugador, pero en realidad nunca se confirmó la razón del divorcio.

Asimismo, comenzaron a crecer los rumores de varios amores del Tino con famosas colombianas, entre ellas Luly Bossa. No obstante, ni la actriz ni el exjugador del Newcastle confirmaron una relación sentimental.

Por ahora, uno de los noviazgos más importantes y relevantes de Faustino y que fue muy comentado en su momento fue la relación que sostuvo con la actriz Leydi Noriega, quien en días anteriores reveló detalles de la relación.

“Realmente nosotros pasamos chévere cuando éramos amigos, pero cuando fuimos novios, fue un noviazgo muy corto, nosotros duramos solo ocho meses de relación. Era muy difícil, hubiera preferido tenerlo de amigo toda la vida”, indicó Noriega.

Finalmente, en 2017 comenzaron a crecer los rumores de una posible relación con Sara Uribe, pero ante las constantes preguntas de si era cierto, la modelo salió a desmentir la supuesta relación.

“Ese día parchamos un rato, nos reímos, disfrutamos del evento y listo… No hay fundamento para decir que tengo algo con él”, indicó Uribe por medio de un mensaje.

Sara Uribe reveló por qué sigue soltera

De acuerdo con las palabras que brindó la también modelo en el video, actualmente se le complica bastante congeniar con los hombres, al mismo tiempo que hacerse la idea de tener una relación en la cual se compartirá todo. Para Sara, según lo que mencionó, es difícil sentir un interés genuino por alguien si no tiene expectativas o sensaciones distintas.

“Me da mucha pereza… me gusta como conocer a alguien porque uno siente maripositas cuando alguien le gusta y como que es chévere. Pero para mí es como muy difícil, porque si yo no tengo química como a la primera impresión, pongo una barrera. Ay, no sé, soy supercansona con los olores, tiene que tener algo rico”, expresó la exprotagonista, enfocándose en detalles que le llaman la atención de las personas.

No obstante, la presentadora fue clara al afirmar que le daba pereza retomar algunos comportamientos en pareja, como estar en contacto por mensajería de texto, buscando las palabras para quedarse a dormir, eligiendo espacios para conocerse más, entre otros.

“Me da mucha pereza, también me da mucha pereza hablar por WhatsApp, no sé. Como que yo no me imagino en ese plan con cosas tan personales, todavía no me atrevo. Me estoy envejeciendo”, agregó en el video publicado en las historias de su perfil.

Finalmente, en las últimas horas, Uribe, en medio de una serie de contenidos que publicó en su perfil de Instagram, donde dejó a la vista su sensual y escultural figura, desató una ola de comentarios entre algunas personas, debido a una imagen que subió y que no pasó para nada desapercibida. Aunque la celebridad la subió de forma pasajera, cuentas alternas captaron este post y lo compartieron.