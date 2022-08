Sara Uribe recibió ataques por foto que publicó; le dicen “ordinaria”

Sara Uribe se convirtió en una de las modelos más famosas del país, luego de haber pasado hace algunos años por el reconocido programa de ‘Protagonistas de Nuestra 2012′, del Canal RCN. Su llegada al proyecto despertó reacciones entre el público, el cual la vio siempre como una de las favoritas para quedarse con el anhelado premio.

Aunque dicho reality buscaba nuevos rostros para la actuación en el país, lo cierto es que Sara encontró el verdadero éxito como modelo, empresaria, presentadora y madre, además de creadora de contenido para sus redes sociales. En estos espacios se roba la atención de los curiosos, quienes buscan la forma de interactuar con ella en diversas dinámicas.

Recientemente, en medio de una serie de contenidos que publicó en su perfil, donde dejó a la vista su sensual y escultural figura, Uribe desató una ola de comentarios entre algunas personas, debido a una imagen que subió y que no pasó para nada desapercibida. Aunque la celebridad la subió de forma pasajera, cuentas alternas captaron este post y lo compartieron.

A Sara Uribe le llaman “ordinaria” por foto que publicó en sus redes sociales

Sara Uribe, a través de las historias de su perfil oficial en Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, publicó una imagen que, aunque la modelo intentó mostrar como si fuera chistosa, a sus fanáticos no les causó gracia en lo absoluto por el tono que reflejaba.

En la foto se ve que a Sara la captaron con la cámara de un celular mientras se encontraba en el baño, exactamente cuando estaba haciendo sus necesidades fisiológicas. Para tapar gran parte de la foto en la que se veía, aparentemente, el resto de su cuerpo, la paisa decidió ubicar una frase en forma de gif que decía: “Boba Cagada”.

Un portal de noticias de entretenimiento y chismes de la farándula nacional logró capturar la controversial imagen y en este espacio los seguidores de la presentadora dejaron sus comentarios respecto a la foto. Sin embargo, en las respuestas visibles se puede ver que no a muchos les gustó, pues dejaron claro que la publicación está lejos de ser divertida:

“Ya no sabe qué hacer pa’ llamar la atención”, “Falta de respeto”, “A veces se quiere pasar de graciosa, pero causa es pesar”, “No veo la necesidad de subir esas fotos”, “Ordinaria y ñera”, “Qué flojera de chiste, cero dignidad”, “Totalmente desagradable”, fueron algunos de los comentarios negativos que suscitó la foto de Uribe, donde se le vio riéndose y apenada.

Sara Uribe reveló por qué sigue soltera

De acuerdo con las palabras que brindó la también modelo en el video, actualmente se le complica bastante congeniar con los hombres, al mismo tiempo que hacerse la idea de tener una relación en la cual se compartirá todo. Para Sara, según lo que mencionó, es difícil sentir un interés genuino por alguien si no tiene expectativas o sensaciones distintas.

“Me da mucha pereza… me gusta como conocer a alguien porque uno siente maripositas cuando alguien le gusta y como que es chévere. Pero para mí es como muy difícil, porque si yo no tengo química como a la primera impresión, pongo una barrera. Ay, no sé, soy supercansona con los olores, tiene que tener algo rico”, expresó la exprotagonista, enfocándose en detalles que le llaman la atención de las personas.

No obstante, la presentadora fue clara al afirmar que le daba pereza retomar algunos comportamientos en pareja, como estar en contacto por mensajería de texto, buscando las palabras para quedarse a dormir, eligiendo espacios para conocerse más, entre otros.

“Me da mucha pereza, también me da mucha pereza hablar por WhatsApp, no sé. Como que yo no me imagino en ese plan con cosas tan personales, todavía no me atrevo. Me estoy envejeciendo”, agregó en el video publicado en las historias de su perfil.