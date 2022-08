Las sexys fotos de Karol G que rayan en la censura de Instagram

Las redes sociales se han convertido en la puerta para que muchas celebridades expongan sus nuevos proyectos a los fanáticos. A través de ellas, es posible gran cantidad de público y realizar campañas de expectativa para quienes están interesados en, por ejemplo, la música.

Este es el caso de la más reciente canción de Karol G, Gatúbela, que ya había sido anunciada hace unos días por la Bichota en su cuenta oficial de Instagram. En dicha publicación se podía ver a la artista corriendo en la noche, evitando algo que la perseguía. Después, se ve a la cantante bañada en lo que sería sangre.

Lo cierto es que el video salió al aire hace pocas horas y ya se encuentra como tendencia número uno en plataformas como YouTube y como una forma de celebrarlo, la paisa publicó una serie de fotografías que podrían desafiar las restricciones de Instagram.

En el carrete de fotos de la última publicación de la red social de Karol G, se pueden ver unas fotos en las que podría estar semidesnuda y, al igual que en el video promocional de Gatúbela, untada con lo que sería un símil de la sangre en el cuerpo.

Cabe resaltar que la plataforma recibe regularmente acusaciones de exceso de mojigatería y, sobre todo, falta de objetividad en la aplicación de sus reglas sobre la desnudez. Estas prohíben especialmente los “primeros planos de traseros completamente expuestos” o mostrar “pezones de mujer descubiertos”.

Este último sería el caso de la Bichota. A pesar de ello, la publicación aún se mantiene en el perfil de la artista acompañada de la leyenda: “Gatúbela. @maldysociety te quedaste con el tema! Perreíto rico de cuenta de la Bebesuk! A bailar puessss LOS AMOOOOOOOOO”.

La publicación ya cuenta con más cuatro millones de ‘me gusta’ y más de 43 mil comentarios, entre los que están el de Mia Khalifa, quien escribió “Oh, my God”. También comentaron con emoticones Dani Duke, Alberto Stylee, La Factoría, entre otros.

“Mami, rompiste cómo siempre”; “Qué mamacita, me encanto”; “¿Cómo es que Instagram no ha detectado el pezón?”; “Un día dijiste que esto no era tu estilo ahora te saliste de tu flow”; y “¡Oh! Pero esta mujer sale desnuda en la última foto”, fueron otros de los comentarios.

Karol G explicó por qué le prohibían cambiar el color de su pelo

El impacto que tuvo la imagen de la artista entre los curiosos y fieles seguidores de su música fue bastante, al punto que muchos quisieron copiar y replicar su estilo. La colombiana fue sumando, poco a poco, éxitos, por lo que ha dejado una huella imborrable en la industria internacional, la cual la recordaba también por su cabellera de color azul.

Sin embargo, esto cambió meses atrás cuando la intérprete de Contigo voy a muerte reveló que se había transformado por completo y cerraba un ciclo en su vida. La estrella musical se despidió del azul y le dio la bienvenida a un tono rojizo, el cual fue aclamado por sus fanáticos.

Recientemente, la artista urbana concedió una entrevista a Molusco TV, en la que se sinceró sobre diferentes aspectos de su vida personal y profesional. En medio del diálogo que se dio con el entrevistador, la joven paisa soltó un detalle inesperado, el cual estaba relacionado directamente con su look.

De acuerdo con lo registrado en el video, Karol G intentó modificar su imagen en varias oportunidades de los últimos meses, pero su equipo de trabajo se opuso a esta decisión. La artista enfatizó en que desde octubre del año pasado venía con la idea de quitarse ese tono, por lo que pensaba que el rojo sería perfecto.