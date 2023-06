Laura Ojeda contó por qué no se ha casado todavía con Nicolás Petro; Day Vásquez la desmintió por completo

No es común ver que la vida privada de la familia del presidente de la República sea tan comentada, pero luego de las denuncias hechas por Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, en las que se le vincularía al diputado con narcotraficantes, todo ha tomado un giro inesperado y mantiene a los personajes en el foco de la opinión pública.

Asimismo, la constante batalla en redes sociales entre la expareja del político y su nueva novia, Laura Ojeda, ha acrecentado la presencia de sus nombres en los buscadores , así como en los medios de comunicación, que siguen de cerca lo que sucede con el caso.

Laura Ojeda es abogada especializada en derecho constitucional y era una amiga cercana a Day Vásquez. - Foto: Instagram: Laura Ojeda

Ahora, los comentarios más recientes tienen ver con una dinámica propuesta por Ojeda en su perfil de Instagram, en la cual invitó a sus seguidores a que le preguntaran lo que quisiera, pues ella iba a estar dispuesta a responderles.

En ese momento, muchos fueron los internautas que quisieron saber la razón por la cual todavía no se ha casado con Petro, incluso cuando está esperando un hijo suyo. Él está separado y llevan varios meses conviviendo.

No obstante, la contestación a tal interrogante dejó en shock a más de uno. Sobre el asunto, la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele aseguró que la boda sí está entre sus planes, pero que no se ha podido llevar a cabo y que el proceso para hacerla “está lento porque ella [Day Vásquez] no quiere dárselo (el divorcio)”.

“Él ha insistido en el divorcio por mutuo acuerdo y ella no quiere dárselo, a pesar de que ella tiene novio. Además, con todo lo que ha pasado y cada quien con sus vidas, pero ella no quiere dárselo. Entonces toca esperar el proceso de demanda”, agregó la abogada.

Con lo anterior, Vásquez no se quedó en silencio, sino que reaccionó de inmediato. “No hay ningún proceso de divorcio, hace más de 20 días pasé el número de mi abogado y ni siquiera lo han llamado. Parece que el que no quiere divorciarse es otro. Las cosas como son”, adicionó desde su punto.

Y no fue todo lo que dijo, sino que siguió con más contundencia. “No sé por qué afirman que hay un proceso si se supone que ayer apenas se reunieron los abogados. Un divorcio no se pide por mensajes de WhatsApp”, concluyó.

Day Vásquez y Nicolás Petro, su exesposo. - Foto: SEMANA

También por Instagram, el hijo del presidente Gustavo Petro, y protagonista de tal situación, se pronunció sobre lo ocurrido, defendiendo lo antes publicado por su novia actual y culpabilizando a Day Vásquez de no poder seguir adelante, dejándolo casarse nuevamente.

“Desde el mes de octubre vengo pidiendo a mi expareja el divorcio, siempre recibí negativas y hostilidades”, manifestó.

Asimismo, trató de desmentir lo dicho por su ex, contando una versión totalmente distinta de lo que ella aseveró. “Hace unos días me pasaron el contacto de un abogado para le divorcio. Solo ayer se logró contacto con el abogado. Ojalá sea un trámite rápido y sin trabas, y así, darle fin a este amargo ciclo de mi vida”, continuó comentando el diputado del Atlántico.

Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez junto con el presidente Gustavo Petro. - Foto: Instagram @dayvasquezdd_

Recientes amenazas a Day Vásquez

Por otro lado, cabe recordar que por las amenazas que ha recibido en su contra en los últimos días, la Fiscalía General pidió aumentar el esquema de seguridad de Day Vásquez, exesposa del diputado por el Atlántico, Nicolás Petro Burgos.