Laura Tobón y su esposo recibieron críticas por un detalle de su viaje

Laura Tobón no deja de ser una de las famosas más buscadas en la industria de la farándula nacional. La bella bogotana se ha convertido en una de las presentadoras más queridas y seguidas de la televisión colombiana luego de décadas de carrera no solo en las pantallas por su rol como presentadora, sino también en las pasarelas debido a su exitosa carrera como modelo.

Laura Tobón, presentadora y modelo bogotana - Foto: Cuenta de Instagram @laura_tobon

A su vez, quien también ha logrado ser una reconocida empresaria en la industria de la moda por su marca de vestidos de baño ha resaltado por su belleza y talento, así como por la envidiada familia que ha conformado al lado de su esposo, el empresario y economista de 41 años Álvaro Rodríguez, y su primer hijo de un poco más de un año de nacido, Lucca.

Laura y Álvaro contrajeron matrimonio en las bellas playas de Cartagena en el 2017 y más de cinco años después de la boda en las redes sociales derrochan amor y hasta crean contenido juntos. De hecho, desde el nacimiento de su bebé, a Laura no se le vio por un amplio margen de tiempo en ningún programa e incluso rechazó varios proyectos en la televisión con el fin de estar más cerca de su hijo en sus primeros meses de vida.

Ahora, la bogotana de 33 años disfruta de su vida al máximo, en especial por los exclusivos eventos a los que es invitada en todo el mundo. Hace poco Laura viajó a Francia con su esposo, pero en redes no le perdonan que esté sin su bebé.

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, Laura Tobón no deja de causar envidia en sus seguidores, quienes de manera frecuente le escriben admirando su forma de vestir, de maquillarse y también por su trabajo, pues Tobón no escatima en las fotos y en los videos que revela sobre sus proyectos laborales en los que, en ocasiones, también involucra a su familia, compuesta por su esposo Álvaro Rodríguez y su hijo Lucca.

Es así como hace poco la modelo mostró que por estos días se encuentra en Francia por invitación de Dior y ha tenido unos días espectaculares, pues se fue solo con la compañía de su esposo. En las fotos, el empresario y la presentadora se ven mejor que nunca en las calles de París, pero en redes no han dejado de preguntar por Lucca y hasta hay quienes han criticado el hecho de que estos padres y famosos se hayan ido de viaje sin el bebé:

“Los famosos tienen hijos y nunca los cuidan se mantienen de paseos, como tienen niñera así cualquiera sale”; “Y Lucca? Se quedó solito? Que chévere, pero yo sí no dejaría a mi bebe solito … Se crecen tan rápido!”, son algunos de los comentarios negativos que le dejan a la pareja en medio de su escapada romántica. Deslice para ver fotos del viaje:

Cabe resaltar que aunque la presentadora tenga muchos seguidores, no siempre recibe buenas críticas de ellos, pues hace unos días se refirieron a la apariencia de su cara y aseguraron que se le veía “rellenita”.

Laura Tobón se sinceró y admitió que hace parte de las mujeres que deciden darse una ‘ayudita’ en la piel, e incluso, en su cuerpo, y aseguró que se debe a su reciente rol como madre: “Yo la verdad empecé porque ya soy mamá, tengo 33 años... No voy a decir mentiras: el cansancio, la no dormida, a veces me sentía agotada y sentía que perdía la luz de mi piel, no se veía tan vital como antes”.