Laura Villamil reveló detalles del escalofriante momento en el que su cuerpo se prendió en llamas: “quedé pegada”

Hace más de seis meses, el nombre de Laura Villamil, talentosa actriz y bailarina, se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que sufriera un trágico accidente en medio de una de sus presentaciones en el restaurante Andrés Carne de Res, en Chía.

Luego de que su grupo terminara uno de los shows de la noche, su traje se prendió en llamas, lo que provocó quemaduras en el 90 % de su cuerpo. La gravedad de la situación exigió su traslado inmediato a un hospital, donde fue sometida a 11 intervenciones quirúrgicas para tratar de reparar los daños en su piel y estabilizar su salud.

En una reciente entrevista con La Red, programa de entretenimiento del Canal Caracol, Laura Villamil abrió su corazón y relató detalles del angustiante momento que vivió el pasado mes de agosto.

La joven habló de cómo avanza su recuperación. | Foto: Captura de video

“Hacemos parte de un show para la noche de ese 17 de agosto, nos dicen que tenemos que tener las antorchas y ya, todo el tiempo la tenía arriba porque me daba miedo de que pasara algo y cuando se termina el show de circo, siento que alguien me toca el hombro y me dice ‘te estás quemando’, en ese momento, me miro el traje y empiezan a subir esas llamas en medio de segundos”.

Añadió: “Salgo buscando ayuda porque todo el mundo me miraba, pero nadie hacía nada, solo me miraban”.

Al ver lo que estaba sucediendo, una persona que se encontraba en el restaurante le dijo que rodara en el piso, indicación que Laura siguió en medio de la angustia. Sin embargo, esto fue en vano, pues no logró apagar las llamas que invadían toda su vestimenta.

“Pasó demasiado tiempo, siempre he dicho que si no hubiera pasado tanto tiempo, mis quemaduras, de pronto no hubieran sido tan graves ni tan extensas”.

Laura Villamil | Foto: Laura Villamil

Las quemaduras que se empezaron a producir en su cuerpo, hicieron que su cuerpo de debilitara y poco a poco fuera perdiendo la fuerza y evitando que pudiera mantenerse de pie por su propia cuenta.

“Yo empiezo a sentir como mi cuerpo empieza a encogerse y a encorvarse, mientras todo el mundo mira. Yo tenía mis partes expuestas y yo solo dije ‘por favor, tápenme’. No sé si Dios me puso una burbuja en la parte superior, pero me alcancé a quemar unas partes de la cara y las orejitas, pero le agradezco que está intacta”.

Debido a que, pese a la gravedad de la situación, no llegó ninguna ambulancia al restaurante y el lugar no le brindó los primeros auxilios para intentar controlar su dolor, uno de sus compañeros se ofreció a llevarla en su vehículo particular al hospital más cercano en buscar de preservar su vida y recibir la ayuda profesional tras el accidente.

@caracoltv 💔 Laura Villamil revela en #LaRedCaracol cómo enfrentó un grave accidente en un reconocido restaurante y la falta de apoyo de quienes estaban allí. 😔 Disfruta de más contenido en www.caracoltv.com/la-red ♬ sonido original - caracoltv - caracoltv

“Cuando me fui a parar del carro de Nico, yo quedé pegada y cuando me fui a parar di el grito más increíble”, mencionó Laura, haciendo énfasis en que, debido al fuego que tuvo contacto con su piel, esta estaba demasiado débil y al estar expuesta y tener contacto con la silla del automóvil se adhirió a la misma, causándole un fuerte dolor.

Al llegar al hospital y esperar durante algunos minutos por la atención especial para heridos con fuego, se encontró con los doctores que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que se mantuviera con vida mientras le realizaban los análisis pertinentes.