Le gustan mayores: diferencia de edad entre James y Kimberly Reyes, ¿su nueva conquista?

Cada vez aumentan más los rumores de un posible romance entre James Rodríguez y la actriz colombiana Kimberly Reyes, quien es varios años mayor que el futbolista y que hace unos días confirmó que ya se encuentra legalmente divorciada del empresario Federico Severini.

La actriz se casó en 2016 con el empresario y hace unos meses comenzaron los rumores de una separación. Aunque en un comienzo ella negó una posible crisis matrimonial, en febrero de este año confirmó que la unió había llegado a su fin.

Fue a través de una dinámica de preguntas en su cuenta oficial de Instagram que Kimberly Reyes confirmó que ya estaba legalmente divorciada. Una seguidora le preguntó: “¿Ya te separaste con papeles y todo legalmente?”, a lo que ella respondió concretamente: “Sí”.

Tras cinco años de matrimonio, al parecer la barranquillera se está dando una nueva oportunidad en el amor y sería con el jugador de Al-Rayyan. Kimberly Reyes tiene 33 años y James Rodríguez es tres años menor que ella, es decir, tiene 30. Además, la pareja tiene fechas de cumpleaños muy cercanas, ya que mientras que la actriz cumple el nueve de julio, él celebrará un año más de vida tres días después, el 12 de julio.

Al parecer, al futbolista colombiano le gusta conquistar mujeres mayores a él, pues su pareja anterior también tiene 33 años. Se trata de la venezolana Shannon de Lima, con quien tuvo una relación de aproximadamente tres años, pero en julio de 2021 James confirmó que estaba nuevamente soltero. Ahora, ella mantiene un noviazgo con el actor mexicano Alejandro Speitzer, de 27 años.

¿Qué se sabe del romance entre Kimberly Reyes y James?

El programa de chismes y farándula La Red, a través de las palabras de su anfitriona, la presentadora de los fines de semana Mary Méndez, habló de un romance entre el futbolista y una reconocida actriz de la pantalla chica. “Existe una relación en estos momentos entre Kimberly Reyes, costeña que está separada, y James Rodríguez”, indicó.

Sin embargo, aunque no es algo oficial y podría tratarse de tan solo rumores, la presentadora añadió: “No podemos confirmar qué tipo de relación es, tratan de pasar lo más privado posible”.

En adición, según las declaraciones compartidas en el citado programa de entretenimiento, Reyes y Rodríguez no han querido hacer público el romance que podrían llegar a estar teniendo. Lo que sí dicen es que, por ahora, se trataría de una relación que no es formal; no hay compromiso y “es un amor secreto”.

Adicionalmente, la anfitriona del programa de Caracol TV explicó que el jugador de Al-Rayyan es fanático de la actriz y modelo, esto debido a que le da likes a las fotografías y diferentes contenidos que la barranquillera postea a través de sus redes sociales.

Además, la madre del futbolista colombiano, Pilar Rubio, sigue a la actriz en Instagram, lo que podría ser otro indicio de una posible relación entre la actriz barranquillera y su hijo James Rodríguez.

Uno de los argumentos que más sorprendió a los televidentes se dio cuando Méndez contó que la dupla de famosos se comunican por llamada telefónica. El presentador y periodista Carlos Vargas complementó las palabras de su compañera de set y manifestó: “Yo grabé un reality con ella (Kimberly Reyes) y le pregunté si estaba saliendo con James porque los escuchaba hablando, pero ella me decía: ‘No te lo puedo decir’”.

Aunque ninguno de los dos ha salido, hasta el momento, a confirmar o desmentir estos rumores que cada vez toman más fuerza, sus seguidores están atentos de cada moviendo de la pareja y de una confirmación de la relación.