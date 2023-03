¿Lina Tejeiro tiene un nuevo amor? La actriz revolucionó las redes por este detalle

Lina Tejeiro es una de las actrices más reconocidas en Colombia e inició su carrera desde muy pequeña y muchos la recuerdan por su personaje de Sammy en Padres e Hijos. Desde entonces ha participado en importantes producciones como La Ley del Corazón, Chichipatos, Venganza, Un rabón con corazón, entre muchas más.

La actriz está a poco de conseguir 10 millones de seguidores en Instagram. - Foto: Instagram: @linatejeiro

La colombiana ha sido noticia en varios momentos por su vida amorosa, pues luego de conocerse que había terminado su relación con el cantante de reguetón Andy Rivera, empezó a darse nuevas oportunidades pero, al parecer, ninguna ha sido como la que tuvo con el pereirano.

Este jueves, 2 de marzo de 2023, y muy cerca del día de la Mujer en Colombia, la actriz quiso compartir con sus millones de seguidores un regalo que le llegó a su casa y que la sorprendió mucho. Se trató de un ramo de rosas rojas que estaban en una caja blanca y fueron acompañadas por una tarjeta que ella misma mostro.

“Lo inesperado es lo que te cambia la vida, gracias. Armando. Marzo 02, 2023”, se logró observar en la dedicatoria que traían las flores.

Por ahora no se sabe si Lina está en una nueva relación amorosa pero este regalo generó todo tipo de reacciones y dudas entre sus seguidores pues hace poco la actriz estuvo de novia con Juan Duque.

La actriz presumió su regalo - Foto: @linatejeiro

Lina Tejeiro tendría un nuevo pretendiente - Foto: @linatejeiro

Cabe recordar que en un primer momento, Lina compartió fotos de su noviazgo con Norman Capuozzo, manager de futbolistas, y aunque la relación parecía ir viento en popa, pues compartían en redes lo que hacían, y hasta estuvieron en Europa, un tiempo después anunciaron que se separaban porque estaban en caminos diferentes.

Ellos estuvieron juntos desde septiembre hasta diciembre del año 2019 y aunque se mostraban muy felices, la relación no duró.

Lina Tejeiro sostuvo un fugaz romance con el empresario Norman Capuozzo - Foto: Tomada de Instagram @ncapuozzo y @linatejeiro

Luego de este romance, la actriz abrió su corazón y por medio de un video hecho con su manager y amiga Claudia Serrato, fue contando más sobre su vida personal. De hecho, por primera vez contó la verdad sobre Andy Rivera.

“Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, por lo que vino a mostrarme, porque fue un gran maestro. Lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona muy importante, pero es una página que ya hay que pasar, que hay que decir: bueno, ya, hay que soltar”, afirmó Tejeiro.

En el diálogo también contó que había terminado con Andy Rivera hace un par de meses, pues hasta el año 2022 estuvieron intentando darse una nueva oportunidad.

“Le agradezco por todo lo que ha hecho, por todo lo que fuimos. Realmente, hace muy poco finalizó esta relación. Nosotros estuvimos juntos hasta marzo, intentando, tratando de reconstruir. Sí, estábamos intentando, juntos otra vez; sí, estábamos en Miami, y sí queríamos escribir una historia con final feliz”, señaló.

La actriz decidió revelar y confirmar las especulaciones que rondaron en redes sociales cuando se vieron los zapatos de Rivera en un video de la actriz.

Lina Tejeiro y Andy Rivera fueron pareja por varios años - Foto: Lina Tejeiro y Andy Rivera

“A veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla, pues no lo fuerces, no es de tu talla, no hay nada que hacer”, comentó.

Unos meses más tarde, Lina Tejeiro quiso seguir con su vida y darse una nueva oportunidad, esta vez con el cantante Juan Duque con quien posteaba fotografías en sus redes sociales y se enviaban mensajes de amor a través de Twitter. Incluso, en una situación donde la actriz estuvo hospitalizada fue que el artista aprovechó para pedirle que fuera su novia.

Unos meses más tarde se conoció que habían terminado y las indirectas no se hicieron esperar puesto que se rumoró que había sido por una infidelidad de Duque. Hace pocos días él mismo hizo una broma que muchos sacaron de contexto y que a Lina no le gustó para nada pues dijo que le había quedado debiendo dinero.