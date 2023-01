Lincoln Palomeque se convirtió en tendencia, esta es la razón

El cucuteño es uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana y hace poco fue noticia por su separación de la presentadora Carolina Cruz, con quien llevaba más de 12 años de relación, y de la cual nacieron dos hijos, Matías y Salvador.

Luego de tomar esta decisión, la expareja siguió con sus carreras profesionales y al actor últimamente se le ha visto muy feliz por la participación en el proyecto de ‘La reina del sur 3′, para la plataforma Netflix. A través de sus redes sociales, Palomeque compartió que la producción se ha posicionado en los primeros lugares como la mejor y más vista en países de Latinoamérica como Chile, México, Ecuador y Uruguay.

Una de las cosas que más llamó la atención de la publicación del colombiano es que la serie también está en el primer puesto de España, además del ranking en otros países europeos como Francia, Italia y Portugal.

Linconl Palomeque se puso feliz por la acogida de La Reina del Sur en otros países - Foto: @lincpal

Cabe destacar que allí Lincoln Palomeque comparte set con varios actores internacionales como Cristina Urgel García, Cristina Urgel García, Alberto Jiménez y con Kate del Castillo, una de las actrices que ha sido icónica en esta serie.

Los actores compartieron una publicación en Instagram. - Foto: @lincpal

Carolina Cruz abrió su corazón y destapó qué pasó con Lincoln Palomeque: “Me sentía deprimida”

Los últimos dos años para Carolina Cruz han sido, sin duda alguna, bastante duros a nivel personal, puesto que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud del pequeño Salvador y afrontar al mismo tiempo su proceso de separación con Lincoln Palomeque.

La pareja se separó de manera acordada por el bien de sus hijos. - Foto: Instagram: Carolina Cruz/Lincoln Palomeque

Incluso, la empresaria vallecaucana aseguró recientemente que nunca tuvo ‘tusa’ debido a que estaba concentrada completamente en la recuperación de su hijo menor, que fue operado de la cabeza en dos oportunidades.

“No logré hacer una tusa de separación, porque estaba viviendo todo lo de Salvador. Tenía mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi corazón completamente enfocados en mi hijo”, precisó.

La modelo, sin embargo, volvió a abrir su corazón hace poco en la revista Don Juan y manifestó que nunca le ha restado importancia a su ruptura con el reconocido actor. Asimismo, confesó que este ha sido una de las personas más significativas en su vida.

“Todo pasó al mismo tiempo. En medio de todo, no tuve tusa. Estaba enfocada en Salvador, no es que Lincoln no haya sido importante, jamás. Ha sido la relación más importante de mi vida, me dejó a mis hijos y tuvimos una relación muy linda y especial”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Fue una relación llena de buenos recuerdos, porque tuvimos una relación maravillosa. Pero como yo estaba totalmente sumergida en Salvador, no le hice duelo a Lincoln. Yo creo que yo lloraba por Salvador y ahí iban las lágrimas de Lincoln incluidas”.

La presentadora de Caracol Televisión también aprovechó el diálogo con ese medio para resaltar una vez más al artista cucuteño. No obstante, reveló que durante una época estuvo muy deprimida.

“Yo me sentía deprimida, y ahí seguramente iba la depresión de la separación. Ha sido un proceso súper sanador y tranquilo. Lincoln y yo somos cero tóxicos, somos muy parecidos en muchas cosas. Tenemos una muy buena relación y él es un papá súper presente”, concluyó.

Cabe mencionar que Carolina Cruz habilitó hace unos días la caja de interrogantes en su cuenta personal de Instagram para interactuar un poco con todos sus seguidores, quienes le preguntaron nuevamente si ya había superado al reconocido actor.

Pese a que no entregó mayores detalles, la modelo vallecaucana aseguró que actualmente está ‘comprometida’ y que ya superó la separación con el artista cucuteño. Sin embargo, manifestó que en realidad continúa completamente soltera.

“¡Estoy mal! Tengo una traga por dos. Estoy comprometida con uno más guapo”, fue el mensaje que escribió la presentadora en las historias, haciendo referencia a sus dos pequeños hijos, Matías y Salvador.

La exreina de belleza utilizó finalmente la dinámica para confesar cuándo se dio cuenta de que su relación con el protagonista de La reina del sur (Telemundo) ya no estaba funcionando y que tenía que dar un paso al costado.

“Cuando mis ojos no brillaban más, ahí me di cuenta de que era el momento de separarse. Ser feliz en tu soledad. Sanar para volver a volar y descubrir lo hermosa que es la soledad en paz y calma”, puntualizó la presentadora de Día a día.