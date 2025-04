Lincoln Palomeque se destapó con inesperado mensaje y dejó en el aire situación: “El problema está en uno”

Recientemente, Lincoln Palomeque fue blanco de comentarios luego de que montara una inesperada historia en su cuenta oficial de Instagram, donde soltó algunas indirectas relacionadas con el plano emocional. El artista no evitó reflexionar sobre los vínculos, siendo claro con respecto a los daños que se causaba cada persona por falta de conciencia en cuanto a la responsabilidad afectiva.

En una imagen, de fondo negro, el colombiano apuntó que no se debía esta en los lugares que no correspondía, sin necesidad de considerar a los otros un problema. La celebridad explicó en el post que había entendido que los líos eran internos al no tomarse decisiones siguiendo la intuición.